Gabriel Elizondo y Riquelme escuchan propuestas empresariales de La Laguna

TORREÓN, COAH.- De cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, y el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna. El encuentro fue encabezado también por la presidenta del organismo empresarial, María del Carmen Reyes García, y tuvo como propósito conocer las principales inquietudes y propuestas del sector privado para incorporarlas a la agenda del Legislativo Federal.

Durante la reunión se analizaron temas relacionados con el desarrollo económico, el crecimiento urbano y la seguridad en la Región Laguna, considerados prioritarios para mantener las condiciones de competitividad de la zona. EMPRESARIOS PLANTEAN RETOS PARA LA REGIÓN En materia de desarrollo y competitividad, se abordaron estrategias para incentivar la llegada de nuevas inversiones, fortalecer la actividad económica y ampliar las oportunidades de empleo. Respecto al crecimiento urbano, los participantes plantearon la necesidad de proyectar infraestructura acorde con la expansión habitacional e industrial de Torreón y de la zona conurbada, con una visión de largo plazo.

En el rubro de seguridad, se destacó la importancia de mantener la coordinación entre autoridades para preservar la tranquilidad y generar certidumbre para las empresas que operan o buscan establecerse en la región. Durante su intervención, Elizondo Pérez subrayó la importancia de mantener un diálogo permanente con quienes generan empleos y contribuyen a la actividad económica, a fin de trasladar sus necesidades y propuestas a la Cámara Alta. El senador también refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el gobierno municipal en el impulso de iniciativas orientadas a conservar y fortalecer la competitividad de Coahuila.