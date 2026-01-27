Garantiza Torreón recolección de basura durante cambio de concesión

Torreón
/ 27 enero 2026
    Garantiza Torreón recolección de basura durante cambio de concesión
    El Ayuntamiento de Torreón informó que el servicio de recolección continuará con normalidad durante el proceso de transición. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales aseguran que la transición al nuevo proveedor no afectará horarios ni cobertura del servicio

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón aseguró que la transición hacia una nueva concesión del servicio de limpieza urbana no afectará la recolección de basura ni los horarios habituales para la ciudadanía, al descartar cualquier riesgo de crisis operativa durante el cambio de proveedor.

El titular de la Dirección de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que la nueva concesión permitirá incrementar la capacidad operativa del servicio, al pasar de 50 a 54 camiones recolectores totalmente nuevos, lo que contribuirá a resolver los retrasos registrados en semanas recientes.

El funcionario explicó que las fallas en el servicio se debieron principalmente al desgaste mecánico de la flota actual y al uso inadecuado de las unidades, particularmente por el depósito de escombros, ramas y materiales que dañan la maquinaria.

Como parte de la modernización, la nueva flota contará con cámaras de videovigilancia enlazadas al sistema C2, rastreo por GPS para monitoreo en tiempo real de las rutas y una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos conocer la ubicación del camión recolector en su colonia. Además, se implementarán de manera progresiva rutas de reciclaje, como parte de una estrategia de sustentabilidad.

Villarreal Cuéllar precisó que el contrato vigente concluye a finales de marzo y que la nueva etapa operativa iniciará el 1 de abril. Actualmente, el municipio se encuentra en el proceso de extinción de la concesión actual para recuperar activos de propiedad municipal, como maquinaria, contenedores y vehículos.

En cuanto a la disposición final de los residuos, se informó que el antiguo relleno sanitario de Mieleras se encuentra en fase de remediación ambiental, mientras que el relleno sanitario en operación continuará funcionando con nuevas celdas bajo la administración del nuevo contrato.

Uno de los proyectos clave de esta transición es la creación del Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos (CARS), con el que Torreón busca alinearse a estándares internacionales en el manejo de basura. Asimismo, se duplicará el número de unidades destinadas a la atención de tolvas y contenedores, pasando de dos a cuatro, sin que esto represente un incremento sustancial en el gasto público.

El proceso administrativo se encuentra en su etapa final, a la espera de los últimos trámites internos y de la ratificación del Cabildo de Torreón.

