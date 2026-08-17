Garantizados, protocolos de seguridad para taxis de Durango que entren a Torreón: MARS

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    Garantizados, protocolos de seguridad para taxis de Durango que entren a Torreón: MARS
    El alcalde de Torreón afirmó que los controles de seguridad para vehículos foráneos se mantendrán sin cambios. SANDRA GÓMEZ

Riquelme Solís señaló que se busca avanzar en un acuerdo metropolitano para el servicio de taxis, pero sin modificar los controles de seguridad vigentes en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Ante la disposición del Ayuntamiento para entablar un acuerdo de movilidad metropolitana en el servicio de taxis, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que los protocolos de vigilancia e inspección aplicados en Coahuila se mantendrán sin cambios.

Tras una comunicación telefónica sostenida durante el fin de semana con el gobernador duranguense Esteban Villegas Villarreal, el edil adelantó que ambas autoridades podrían reunirse en los próximos días, en el marco de las mesas de seguridad estatales, para avanzar en el tema.

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Riquelme Solís aclaró que actualmente las unidades procedentes de Gómez Palacio y municipios vecinos tienen permitido ingresar a Torreón para dejar pasajeros en sitios estratégicos, como la Central de Autobuses y el Aeropuerto Internacional, tras lo cual deben retirarse, por lo que descartó que exista un bloqueo a esta actividad.

“Ese tema no tiene ningún obstáculo. Ahorita están pasando, llegan a la central camionera o llegan al aeropuerto, dejan su pasaje y salen”, puntualizó.

Sin embargo, el munícipe advirtió que una futura negociación no implica permitir la libre circulación de vehículos de Durango sin someterse a los controles locales de seguridad. Explicó que los automóviles son monitoreados mediante la red tecnológica municipal de reconocimiento facial e identificación vehicular, herramientas clave para detectar anomalías.

Señaló que la detección de unidades circulando sin placas o con alteraciones en las matrículas ha derivado en revisiones y sanciones que han generado malestar entre algunos transportistas vecinos, aclarando que dichas acciones forman parte de un esquema general aplicable a todos los automovilistas que ingresan a la Región Laguna.

Asimismo, el alcalde ratificó la voluntad de coordinarse con el Gobierno de Durango para optimizar el traslado metropolitano, bajo la premisa de que la estrategia estatal de seguridad no sufrirá modificaciones ni flexibilizaciones.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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