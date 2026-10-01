Gemelos de Torreón idolatraban a autores de atentados; ‘les caerá todo el peso de la ley’: Fiscal

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    Gemelos de Torreón idolatraban a autores de atentados; ‘les caerá todo el peso de la ley’: Fiscal
    El fiscal Federico Fernández Montañez informó sobre los avances de la investigación por el ataque en la Secundaria General No. 13. SANDRA GÓMEZ

Los detenidos seguían contenidos sobre autores de ataques en otros países, informó el fiscal

TORREÓN, COAH.- Los dos probables responsables del violento ataque registrado en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión seguían en redes sociales y páginas de internet a personas vinculadas con atentados cometidos en otras partes del mundo, reveló el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila advirtió que “caerá todo el peso de la ley” contra los detenidos, identificados como dos hermanos gemelos, mayores de edad, originarios de esa misma localidad y exalumnos del plantel donde ocurrió la agresión.

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El saldo confirmado es de una persona fallecida, la subdirectora de la institución, además de cuatro personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

Fernández Montañez explicó que las primeras declaraciones de los detenidos y los indicios recabados permiten advertir un contexto familiar “prácticamente desintegrado”, además de un marcado interés por contenidos difundidos en internet relacionados con autores de ataques perpetrados en otros países.

“Ellos hacen referencia a personas de otras latitudes que en su momento cometieron atentados como estos en otras partes del mundo”, señaló.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, los detenidos buscaban identificarse o pertenecer a grupos y mostraban admiración hacia figuras que protagonizaron hechos violentos en el extranjero.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si los dos hermanos tuvieron contacto con personas de otras entidades federativas que compartieran este tipo de contenidos o buscaran integrarse a grupos con características similares.

El fiscal descartó, hasta el momento, que el ataque haya estado dirigido específicamente contra la subdirectora, algún directivo, estudiante o excompañero. La principal hipótesis es que eligieron la Secundaria General No. 13 por su cercanía con el domicilio de ambos y porque conocían las instalaciones al haber sido alumnos de esa institución.

“No quiere decir que haya sido un ataque dirigido contra alguien en particular”, puntualizó Fernández Montañez.

También aclaró que en la agresión no fueron utilizadas armas de fuego, bombas molotov ni explosivos. Las lesiones fueron provocadas con armas blancas de distintos tipos, las cuales ya fueron aseguradas y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las detonaciones que provocaron pánico entre estudiantes y trabajadores del plantel correspondieron, según los primeros peritajes, a petardos que habrían sido utilizados para generar distracción y temor.

El fiscal añadió que tampoco existen, hasta ahora, elementos que permitan establecer que los detenidos actuaron bajo los efectos de drogas. Fernández Montañez calificó el hecho como una tragedia que mantiene consternada a la sociedad y reconoció que las diligencias dentro del plantel continuarán debido a la cantidad de indicios que deben ser procesados.

Aclaró que no existe información que indique un riesgo similar para otros planteles educativos de Torreón o de Coahuila, al considerar que se trata de un caso relacionado con las circunstancias particulares de los dos detenidos.

“Lo ocurrido aquí no quiere decir que haya riesgo para otros niños en otros planteles del estado”, sostuvo.

Finalmente, destacó que la captura de los probables responsables fue posible gracias a la intervención de ciudadanos y a la reacción inmediata de las autoridades.

La Fiscalía continuará con la integración de la carpeta de investigación para establecer el móvil definitivo, determinar la responsabilidad penal de los detenidos y conocer si hubo otras personas relacionadas directa o indirectamente con la planeación de la agresión.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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