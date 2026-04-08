Gestiona Manolo Jiménez recursos para drenaje pluvial en Torreón e impulsa obras hidráulicas en La Laguna

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Torreón
/ 8 abril 2026
    Gestiona Manolo Jiménez recursos para drenaje pluvial en Torreón e impulsa obras hidráulicas en La Laguna
    El gobierno de Manolo Jiménez gestiona ante la Federación recursos para el drenaje pluvial en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Confía Manolo Jiménez que una vez concluido el drenaje sanitario, inicien las obras del drenaje pluvial

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez se reunió este miércoles con los alcaldes de la Región Laguna para analizar una serie de obras hidráulica,s incluido el tema de Agua Saludable para La Laguna y la forma de aprovechar este recurso, toda vez que en algunos casos el agua llega a los megatanques; sin embargo, en la distribución se presentan algunos problemas.

El Gobernador presentó diversas etapas de un programa integral de infraestructura hidráulica que incluye una inversión en drenaje sanitario de más de 500 millones de pesos, cuyas obras están en curso, y una vez que se termine este proyecto, anunció se dará comienzo a la drenaje pluvial

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/inaugura-manolo-jimenez-la-gran-fuerza-de-mexico-en-torreon-destaca-blindaje-estatal-EH19870488

Mencionó que, aunque este proyecto del drenaje pluvial para Torreón ha enfrentado desafíos presupuestales a nivel federal, se han tomado acciones concretas para avanzar en su gestión y ejecución, por lo que desde febrero de este año anunció la designación de un gestor encargado de agilizar ante las instancias federales los recursos necesarios para este fin.

Desde hace tiempo existen en el Congreso de la Unión gestiones legislativas para obtener recursos destinados al drenaje pluvial de Torreón, mismas que ahora aparecen solo como propuestas, en virtud de que en este sexenio federal cambiaron las reglas y ahora los recursos se gestionan en las secretarías.

PIDE APOYO A LA CFE PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA

Por otra parte, el Gobernador apuntó que para evitar la suspensión del servicio de agua potable en los municipios, es importante que la Comisión Federal de Electricidad pueda apoyar a que el suministro eléctrico funcione al 100 por ciento en los pozos, porque se puede disponer de agua en las fuentes, pero si no hay luz, se complica la situación.

El apoyo de la Comisión Federal de Electricidad resulta fundamental, ya que la falta de energía afecta directamente la capacidad para bombear y distribuir el agua a los hogares, como ocurrió el pasado fin de semana en esta ciudad, lo que puede generar molestias e incluso riesgos sanitarios y de otro tipo.

Durante la tromba del sábado y domingo pasados, el Gobernador dijo que se mantuvo al pendiente para atender problemas que se presentaron en la ciudad. Se desplegaron brigadas de apoyo para responder rápidamente a las emergencias y garantizar la seguridad de los habitantes.

Gracias a la coordinación entre las autoridades estatales y municipales, se logró mitigar el impacto de las lluvias y restablecer los servicios afectados en tiempo récord.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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