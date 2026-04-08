Gestiona Manolo Jiménez recursos para drenaje pluvial en Torreón e impulsa obras hidráulicas en La Laguna

El Gobernador presentó diversas etapas de un programa integral de infraestructura hidráulica que incluye una inversión en drenaje sanitario de más de 500 millones de pesos, cuyas obras están en curso, y una vez que se termine este proyecto, anunció se dará comienzo a la drenaje pluvial

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez se reunió este miércoles con los alcaldes de la Región Laguna para analizar una serie de obras hidráulica,s incluido el tema de Agua Saludable para La Laguna y la forma de aprovechar este recurso, toda vez que en algunos casos el agua llega a los megatanques; sin embargo, en la distribución se presentan algunos problemas.

Mencionó que, aunque este proyecto del drenaje pluvial para Torreón ha enfrentado desafíos presupuestales a nivel federal, se han tomado acciones concretas para avanzar en su gestión y ejecución, por lo que desde febrero de este año anunció la designación de un gestor encargado de agilizar ante las instancias federales los recursos necesarios para este fin.

Desde hace tiempo existen en el Congreso de la Unión gestiones legislativas para obtener recursos destinados al drenaje pluvial de Torreón, mismas que ahora aparecen solo como propuestas, en virtud de que en este sexenio federal cambiaron las reglas y ahora los recursos se gestionan en las secretarías.

PIDE APOYO A LA CFE PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA

Por otra parte, el Gobernador apuntó que para evitar la suspensión del servicio de agua potable en los municipios, es importante que la Comisión Federal de Electricidad pueda apoyar a que el suministro eléctrico funcione al 100 por ciento en los pozos, porque se puede disponer de agua en las fuentes, pero si no hay luz, se complica la situación.

El apoyo de la Comisión Federal de Electricidad resulta fundamental, ya que la falta de energía afecta directamente la capacidad para bombear y distribuir el agua a los hogares, como ocurrió el pasado fin de semana en esta ciudad, lo que puede generar molestias e incluso riesgos sanitarios y de otro tipo.

Durante la tromba del sábado y domingo pasados, el Gobernador dijo que se mantuvo al pendiente para atender problemas que se presentaron en la ciudad. Se desplegaron brigadas de apoyo para responder rápidamente a las emergencias y garantizar la seguridad de los habitantes.

Gracias a la coordinación entre las autoridades estatales y municipales, se logró mitigar el impacto de las lluvias y restablecer los servicios afectados en tiempo récord.