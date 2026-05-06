Torreón: Proponen prórroga de tres años para que municipios asuman costos de Agua Saludable

TORREÓN, COAH.- Con el argumento de que los municipios carecen de solvencia técnica y económica, alcaldes de la Comarca Lagunera plantearon la creación de un “periodo de gracia” de tres años. La iniciativa busca postergar el momento en que los ayuntamientos deban asumir los costos de operación del sistema Agua Saludable para La Laguna (ASL). El planteamiento, actualmente bajo evaluación, surgió de mesas de trabajo entre autoridades municipales y estatales. La postura es que no pueden transferirse las responsabilidades administrativas y financieras hasta que la infraestructura federal garantice un funcionamiento óptimo y total.

Lauro Villarreal Cortés, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, explicó que durante este trienio de transición el Gobierno Federal debería mantener la cobertura de gastos críticos como el consumo eléctrico, el mantenimiento de potabilizadoras y la nóina operativa, para dar tiempo al sistema de estabilizarse. Uno de los principales obstáculos detectados es la obsolescencia de las redes de conducción municipales. Se advirtió que, aunque el megaproyecto entregue agua en los puntos de recepción, los municipios no tienen capacidad para distribuirla eficientemente a los hogares debido al deterioro de las tuberías internas. Aunado a las fallas físicas, los organismos operadores enfrentan problemas de gestión, como la falta de micromedición para conocer el consumo real por domicilio, déficit de personal capacitado para operar la nueva tecnología y una cartera vencida que dificulta la sostenibilidad financiera inmediata. La realidad operativa del proyecto también pesa en el análisis. Actualmente el suministro se reporta como parcial e intermitente, y existen localidades que todavía no reciben agua del sistema federal.

Bajo este escenario, los ediles acordaron que 2026 debe enfocarse en la planeación. El objetivo es que cada ayuntamiento elabore sus propios proyectos ejecutivos para determinar el monto exacto de inversión necesario antes de concluir el año. Se estima que el costo de modernización será elevado. Tan solo en puntos específicos se proyectan inversiones de hasta 500 millones de pesos, mientras que la rehabilitación integral de la región podría superar los mil millones de pesos. La propuesta de gradualidad será presentada formalmente ante la Federación en los próximos días, con el fin de alcanzar un acuerdo de transición.

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