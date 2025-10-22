Gobierno de Coahuila y SEDU expresan condolencias por alumno de San Pedro fallecido

SAN PEDRO, COAH.- El Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) lamentan profundamente el fallecimiento de un alumno en el municipio de San Pedro de las Colonias, tras un accidente ocurrido en las instalaciones del plantel educativo de Coahuila.

Se informa que se activaron de inmediato los protocolos de atención y contención, dando conocimiento a los padres de familia y los servicios de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Luto en primaria de San Pedro: Fallece niño de 6 años tras caerle estructura en su cabeza

De acuerdo con la información preliminar, un tubo perteneciente a una techumbre en construcción que realizan los padres de familia a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”, se desprendió y golpeó al niño, quien perdió la vida.

Se dio a conocer que dicho proyecto no contó con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil; por ello, no contaba con autorización ni supervisión técnica estatal ni municipal.

La Secretaría de Educación expresa su más sentido pésame a la familia del alumno y a la comunidad escolar, dando a conocer que desde un primer momento se encuentra en contacto con la familia para atender las necesidades que surjan y apoyarlos en todo el proceso, así como brindar todas las facilidades a las autoridades para las labores correspondientes al caso, así como ofrecer acompañamiento socioemocional a la comunidad educativa y la familia del alumno.