Gobierno y productores laguneros impulsan lluvias para rescatar a la presa Lázaro Cárdenas, en Durango
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Coahuila y productores financian vuelos para favorecer lluvias en cuenca del Nazas
TORREÓN, COAH.- Frente a los críticos niveles de almacenamiento en la presa Lázaro Cárdenas, el Gobierno de Coahuila y productores laguneros implementaron una estrategia de estimulación pluvial en la cuenca alta del río Nazas, con la mira puesta en propiciar precipitaciones e incrementar el caudal hacia el embalse vital de la Comarca Lagunera.
A la fecha se han efectuado cuatro de un total de 14 vuelos contemplados para el bombardeo atmosférico, operando en una región que atraviesa una crisis hídrica de gran magnitud.
Este proyecto cuenta con financiamiento de un patronato formado por agricultores de la Comarca Lagunera, conjuntamente con el respaldo del Gobierno de Coahuila.
Juan Pablo Urraza, subsecretario de Desarrollo Rural, admitió que el panorama para la presa Lázaro Cárdenas, popularmente llamada El Palmito, sigue siendo adverso, ya que hoy opera al 28.41% de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), cuando el año anterior reportaba un 40% en estas fechas.
Conforme al informe actualizado, el embalse resguarda cerca de 840 millones de metros cúbicos, cifra que todavía resulta insuficiente para asegurar un ciclo agrícola íntegro en la Comarca Lagunera.
Aun así, la reciente dinámica atmosférica ha abierto esperanzas de repunte. La incidencia de fenómenos tropicales y los remanentes vinculados al huracán Polo han desatado aguaceros en la sierra sinaloense, generando escurrimientos que ya nutren la cuenca alta del Nazas.