Gobierno y productores laguneros impulsan lluvias para rescatar a la presa Lázaro Cárdenas, en Durango

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Gobierno y productores laguneros impulsan lluvias para rescatar a la presa Lázaro Cárdenas, en Durango
    La presa Lázaro Cárdenas registra un almacenamiento equivalente al 28.41% de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). SANDRA GÓMEZ

Coahuila y productores financian vuelos para favorecer lluvias en cuenca del Nazas

TORREÓN, COAH.- Frente a los críticos niveles de almacenamiento en la presa Lázaro Cárdenas, el Gobierno de Coahuila y productores laguneros implementaron una estrategia de estimulación pluvial en la cuenca alta del río Nazas, con la mira puesta en propiciar precipitaciones e incrementar el caudal hacia el embalse vital de la Comarca Lagunera.

A la fecha se han efectuado cuatro de un total de 14 vuelos contemplados para el bombardeo atmosférico, operando en una región que atraviesa una crisis hídrica de gran magnitud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/oferta-por-ahmsa-de-dominguez-arteaga-contrasta-con-las-fortunas-de-los-empresarios-mas-ricos-de-mexico-GJ23802631

Este proyecto cuenta con financiamiento de un patronato formado por agricultores de la Comarca Lagunera, conjuntamente con el respaldo del Gobierno de Coahuila.

Juan Pablo Urraza, subsecretario de Desarrollo Rural, admitió que el panorama para la presa Lázaro Cárdenas, popularmente llamada El Palmito, sigue siendo adverso, ya que hoy opera al 28.41% de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), cuando el año anterior reportaba un 40% en estas fechas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/conagua-concluye-200-km-de-redes-troncales-de-agua-saludable-para-la-laguna-dan-agua-limpia-a-coahuila-y-durango-GI23814112

Conforme al informe actualizado, el embalse resguarda cerca de 840 millones de metros cúbicos, cifra que todavía resulta insuficiente para asegurar un ciclo agrícola íntegro en la Comarca Lagunera.

Aun así, la reciente dinámica atmosférica ha abierto esperanzas de repunte. La incidencia de fenómenos tropicales y los remanentes vinculados al huracán Polo han desatado aguaceros en la sierra sinaloense, generando escurrimientos que ya nutren la cuenca alta del Nazas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Presas
crisis de agua

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crimen organizado, bien protegido

Crimen organizado, bien protegido
true

¿Traicionó Cecilia Guadiana
Clubes y representantes del futbol americano de Saltillo expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez.

Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano
El proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza con 200 kilómetros de redes troncales concluidos para llevar agua superficial potabilizada a nueve municipios de Coahuila y Durango.

Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango
El saltillense Sahiel Cedillo continúa con su proceso dentro de las categorías juveniles del Tricolor.

Saltillense Sahiel Cedillo y Luis Ángel Gómez, convocados al Tri Sub-20
El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos aprobó una solicitud de última hora para suspender la ejecución de Pike

Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado
Las imágenes del frente de batalla mostraron cómo los vehículos blindados corrían a través del terreno fangoso y se estrellaban contra los barracones de Nove, que habían sido convertidos en un centro logístico clave para los rusos.

Ucrania despliega vehículos kamikaze ‘zombies’ para volar las defensas rusas y capturar a 250 soldados
true

POLITICÓN: Guadiana o Salazar, ¿quién renunciará a su doble nacionalidad por la candidatura en Coahuila?