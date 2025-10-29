Grupo AlEn y gobierno de Torreón reciben a los recicladores ciudadanos

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Medio Ambiente, en colaboración con Grupo AlEn, realizará este viernes 31 de octubre un intercambio de residuos reciclables en la explanada de la Plaza Mayor, de 09:00 a 12:00 horas.

El director de la dependencia, Marcelo Sánchez Adame, explicó que la jornada permitirá a la ciudadanía entregar botellas PET, aluminio y tapitas —siempre que estén limpias y separadas— para ser canalizadas a procesos de reciclaje.

