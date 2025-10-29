Grupo AlEn y gobierno de Torreón reciben a los recicladores ciudadanos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Este viernes, la Plaza Mayor será punto de intercambio de residuos reciclables para fomentar hábitos sostenibles entre los ciudadanos
TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Medio Ambiente, en colaboración con Grupo AlEn, realizará este viernes 31 de octubre un intercambio de residuos reciclables en la explanada de la Plaza Mayor, de 09:00 a 12:00 horas.
El director de la dependencia, Marcelo Sánchez Adame, explicó que la jornada permitirá a la ciudadanía entregar botellas PET, aluminio y tapitas —siempre que estén limpias y separadas— para ser canalizadas a procesos de reciclaje.
TE PUEDE INTERESAR: Catedrática denuncia ser víctima de acoso laboral y violencia de género en la UAdeC
La actividad busca fomentar hábitos responsables de consumo y disposición de residuos, así como fortalecer la participación ciudadana en acciones de cuidado ambiental.
“Este tipo de actividades refuerzan la conciencia ecológica y la colaboración entre sociedad, gobierno e iniciativa privada”, destacó Sánchez Adame, quien resaltó el compromiso de Grupo AlEn con la sostenibilidad y la educación ambiental.
El funcionario recordó que estas acciones forman parte de los programas prioritarios de la Administración Municipal, e invitó a las familias a sumarse a esta dinámica, ya que pequeñas acciones como la correcta separación y reciclaje de residuos generan cambios significativos en la calidad de vida y en la preservación del medio ambiente.