Grupo de sujetos agrede a policías y libera a un detenido en ejido de Matamoros, Coahuila

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Torreón
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    Grupo de sujetos agrede a policías y libera a un detenido en ejido de Matamoros, Coahuila
    Tres elementos de la PAR fueron agredidos por un grupo de sujetos que exigía la liberación de un detenido. TOMADA DEL VIDEO

Un grupo de aproximadamente siete personas enfrentó a los agentes de la PAR, dañó una patrulla y logró que el detenido escapara antes de que se implementara un operativo

MATAMOROS, COAH.- Tres elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) fueron agredidos por un grupo de habitantes del ejido El Cambio, en Matamoros, quienes intervinieron para impedir que los agentes trasladaran a un hombre que había sido detenido y que presuntamente estaría relacionado con la venta de drogas.

Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando los uniformados, entre ellos una mujer policía, realizaban labores de vigilancia en dicha comunidad y detuvieron a un individuo cuya identidad no fue revelada.

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El hombre ya había sido subido a la patrulla cuando aproximadamente siete sujetos interceptaron a los agentes para exigir su liberación. Los individuos comenzaron a insultar y amenazar a los policías, además de utilizar empujones y manotazos para impedir que la unidad abandonara el lugar.

Durante el enfrentamiento, uno de los agresores le desprendió la máscara de protección a uno de los elementos, mientras que otro utilizó un objeto para dañar los neumáticos de la patrulla y evitar que pudiera retirarse.

Ante la presión del grupo, los policías finalmente tuvieron que dejar en libertad al detenido, quien aprovechó la situación para bajar de la unidad y escapar corriendo.

La agresión dejó daños materiales en la patrulla de la corporación, principalmente en los neumáticos, además de que uno de los cristales de una de las puertas terminó roto.

Tras lo ocurrido, las autoridades desplegaron un operativo en el ejido El Cambio para ubicar tanto al detenido que había sido liberado como a los sujetos que participaron en la agresión contra los elementos.

Como resultado de estas acciones, varios de los probables responsables fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento no se ha informado la identidad del hombre que fue liberado por el grupo ni se ha confirmado oficialmente su posible actividad relacionada con la venta de narcóticos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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