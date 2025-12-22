Hallan patrulla de Gómez Palacio incendiada en colonia de Torreón

Torreón
/ 22 diciembre 2025
    Hallan patrulla de Gómez Palacio incendiada en colonia de Torreón
    La patrulla quedó severamente dañada en su parte frontal tras el incendio. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La unidad fue localizada sin personal a cargo y con daños totales en el motor

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una patrulla de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Durango, fue localizada incendiada y aparentemente abandonada en calles de la colonia Eduardo Guerra, al oriente de Torreón, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y cuestionamientos sobre su presencia fuera de su jurisdicción.

El hallazgo se reportó en la calle J y avenida Segunda del citado sector habitacional, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre un vehículo oficial envuelto en llamas. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Colón, quienes lograron controlar el incendio.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan 100 albergues en Coahuila ante temporada invernal

Tras la revisión, se confirmó que la unidad siniestrada pertenece a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio. Se trata de una camioneta tipo pick-up, identificada con el número económico GP-38085, en la que no se encontraron policías ni personal responsable al momento del incidente.

De acuerdo con el informe preliminar, la sección frontal del vehículo sufrió pérdida total, con severos daños en los componentes eléctricos y mecánicos del motor, lo que dejó la patrulla completamente inoperante.

Fuentes extraoficiales señalaron que la unidad se encontraba en esa zona debido a que presuntamente estaba siendo reparada en un taller mecánico cercano. Esta versión apuntaría a que el incendio se originó de manera repentina en el sistema del motor, posiblemente a causa de un cortocircuito.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el incidente ni sobre las circunstancias que llevaron a que una patrulla de Gómez Palacio permaneciera en territorio de Torreón.

Temas


Inseguridad
incendios

Localizaciones


Gómez Palacio

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma