Hallan patrulla de Gómez Palacio incendiada en colonia de Torreón

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una patrulla de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Durango, fue localizada incendiada y aparentemente abandonada en calles de la colonia Eduardo Guerra, al oriente de Torreón, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y cuestionamientos sobre su presencia fuera de su jurisdicción.

El hallazgo se reportó en la calle J y avenida Segunda del citado sector habitacional, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre un vehículo oficial envuelto en llamas. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Colón, quienes lograron controlar el incendio.

Tras la revisión, se confirmó que la unidad siniestrada pertenece a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio. Se trata de una camioneta tipo pick-up, identificada con el número económico GP-38085, en la que no se encontraron policías ni personal responsable al momento del incidente.

De acuerdo con el informe preliminar, la sección frontal del vehículo sufrió pérdida total, con severos daños en los componentes eléctricos y mecánicos del motor, lo que dejó la patrulla completamente inoperante.

Fuentes extraoficiales señalaron que la unidad se encontraba en esa zona debido a que presuntamente estaba siendo reparada en un taller mecánico cercano. Esta versión apuntaría a que el incendio se originó de manera repentina en el sistema del motor, posiblemente a causa de un cortocircuito.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el incidente ni sobre las circunstancias que llevaron a que una patrulla de Gómez Palacio permaneciera en territorio de Torreón.