Hombre que se prendió fuego en Torreón horas antes había atacado a adulta mayor

TORREÓN, COAH.- La tarde del domingo 4 de enero, un hecho de extrema violencia sacudió distintos puntos de Torreón, iniciando con un ataque brutal dentro de un domicilio y culminando con un intento de suicidio frente a clientes en un supermercado del centro de la ciudad.

TRAICIÓN EN CASA: HOMBRE DE CONFIANZA AGREDE A ADULTA MAYOR

En la colonia Nogales, un hombre que ayudaba durante años a la señora Martha, de 80 años, la atacó violentamente dentro de su propio hogar. La estranguló y le provocó una herida profunda en el cuello con un objeto punzocortante, antes de sustraer una pantalla y abandonar la vivienda. La víctima quedó gravemente herida y desorientada tras el ataque.

El presunto agresor, identificado como Francisco Javier “N”, había trabajado durante aproximadamente cuatro años en labores de mantenimiento y apoyo en el domicilio. Su presencia no levantó sospechas ese día, ya que era habitual que acudiera a realizar reparaciones menores y tareas de confianza dentro del hogar.

SUPERVIVENCIA MILAGROSA: VÍCTIMA LOGRA PEDIR AYUDA TRAS BRUTAL ATAQUE

A pesar de las graves lesiones, Martha logró salir de su casa y tocar la ventana de una vecina para pedir auxilio. Paramédicos y policías municipales acudieron al lugar y la trasladaron de urgencia a un hospital, donde fue sometida a estudios médicos y a una intervención quirúrgica.

Durante el procedimiento, los médicos tuvieron que retirar una cadena incrustada en la herida del cuello. Su recuperación se reporta como lenta, con dieta líquida y evolución reservada, mientras la familia permanece atenta a cada etapa de su recuperación y exige justicia por la violencia sufrida.

CRISIS EXTREMA: AGRESOR INTENTA INMOLARSE EN SUPERMERCADO

Horas después del ataque, alrededor de las 20:45 horas, Francisco Javier “N” llegó a un supermercado del centro de Torreón, aparentemente en estado de crisis. Se dirigió al área de atención a clientes, manifestó que no podía con sus problemas y luego salió del local para rociarse thinner en el torso y prenderse fuego frente a empleados y clientes.

El personal de seguridad actuó rápidamente, utilizando extintores para apagar las llamas y evitar una tragedia mayor. Paramédicos lo trasladaron a la Clínica 16 del IMSS con quemaduras de primer y segundo grado, donde permanece hospitalizado bajo custodia, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

ANTECEDENTES Y MOTIVACIONES: PROBLEMAS ECONÓMICOS Y CONFIANZA TRAICIONADA

El agresor mantenía una relación laboral y de confianza con la víctima desde hace varios años, realizando tareas de mantenimiento y apoyo doméstico. Familiares indicaron que Francisco Javier “N” atravesaba problemas económicos constantes y que la señora Martha solía apoyarlo en diversas ocasiones.

Tras el ataque, los familiares proporcionaron a las autoridades referencias para su localización y alertaron sobre el peligro que representaba. El hecho sorprendió a vecinos y allegados, ya que la agresión fue perpetrada por alguien que la víctima conocía y confiaba plenamente.

JUSTICIA EXIGIDA: FAMILIA DENUNCIA VIOLENCIA Y NO SOLO ROBO

La familia de la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila y solicita que el caso no sea investigado únicamente como robo, sino que se tipifique conforme a la violencia extrema utilizada en el ataque. Recalcan que el hecho constituye un intento de homicidio, dada la gravedad de las lesiones provocadas.

Mientras tanto, las investigaciones continúan y ambas partes permanecen hospitalizadas: Martha como víctima de una agresión extrema y Francisco Javier “N” como presunto responsable de los hechos ocurridos en un mismo día. La familia exige que el caso reciba el seguimiento y la sanción correspondientes según la ley.

(Con información de Milenio)