Hombre que se prendió fuego en Torreón horas antes había atacado a adulta mayor

Torreón
/ 8 enero 2026
    Francisco Javier “N” permanece hospitalizado bajo custodia tras intentar inmolarse frente a clientes y empleados del establecimiento. FOTO: REDES SOCIALES

El presunto agresor enfrenta investigación por intento de homicidio contra una mujer de 80 años y está bajo custodia hospitalaria mientras la Fiscalía realiza diligencias

TORREÓN, COAH.- La tarde del domingo 4 de enero, un hecho de extrema violencia sacudió distintos puntos de Torreón, iniciando con un ataque brutal dentro de un domicilio y culminando con un intento de suicidio frente a clientes en un supermercado del centro de la ciudad.

TRAICIÓN EN CASA: HOMBRE DE CONFIANZA AGREDE A ADULTA MAYOR

En la colonia Nogales, un hombre que ayudaba durante años a la señora Martha, de 80 años, la atacó violentamente dentro de su propio hogar. La estranguló y le provocó una herida profunda en el cuello con un objeto punzocortante, antes de sustraer una pantalla y abandonar la vivienda. La víctima quedó gravemente herida y desorientada tras el ataque.

El presunto agresor, identificado como Francisco Javier “N”, había trabajado durante aproximadamente cuatro años en labores de mantenimiento y apoyo en el domicilio. Su presencia no levantó sospechas ese día, ya que era habitual que acudiera a realizar reparaciones menores y tareas de confianza dentro del hogar.

SUPERVIVENCIA MILAGROSA: VÍCTIMA LOGRA PEDIR AYUDA TRAS BRUTAL ATAQUE

A pesar de las graves lesiones, Martha logró salir de su casa y tocar la ventana de una vecina para pedir auxilio. Paramédicos y policías municipales acudieron al lugar y la trasladaron de urgencia a un hospital, donde fue sometida a estudios médicos y a una intervención quirúrgica.

Durante el procedimiento, los médicos tuvieron que retirar una cadena incrustada en la herida del cuello. Su recuperación se reporta como lenta, con dieta líquida y evolución reservada, mientras la familia permanece atenta a cada etapa de su recuperación y exige justicia por la violencia sufrida.

CRISIS EXTREMA: AGRESOR INTENTA INMOLARSE EN SUPERMERCADO

Horas después del ataque, alrededor de las 20:45 horas, Francisco Javier “N” llegó a un supermercado del centro de Torreón, aparentemente en estado de crisis. Se dirigió al área de atención a clientes, manifestó que no podía con sus problemas y luego salió del local para rociarse thinner en el torso y prenderse fuego frente a empleados y clientes.

El personal de seguridad actuó rápidamente, utilizando extintores para apagar las llamas y evitar una tragedia mayor. Paramédicos lo trasladaron a la Clínica 16 del IMSS con quemaduras de primer y segundo grado, donde permanece hospitalizado bajo custodia, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

ANTECEDENTES Y MOTIVACIONES: PROBLEMAS ECONÓMICOS Y CONFIANZA TRAICIONADA

El agresor mantenía una relación laboral y de confianza con la víctima desde hace varios años, realizando tareas de mantenimiento y apoyo doméstico. Familiares indicaron que Francisco Javier “N” atravesaba problemas económicos constantes y que la señora Martha solía apoyarlo en diversas ocasiones.

Tras el ataque, los familiares proporcionaron a las autoridades referencias para su localización y alertaron sobre el peligro que representaba. El hecho sorprendió a vecinos y allegados, ya que la agresión fue perpetrada por alguien que la víctima conocía y confiaba plenamente.

JUSTICIA EXIGIDA: FAMILIA DENUNCIA VIOLENCIA Y NO SOLO ROBO

La familia de la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila y solicita que el caso no sea investigado únicamente como robo, sino que se tipifique conforme a la violencia extrema utilizada en el ataque. Recalcan que el hecho constituye un intento de homicidio, dada la gravedad de las lesiones provocadas.

Mientras tanto, las investigaciones continúan y ambas partes permanecen hospitalizadas: Martha como víctima de una agresión extrema y Francisco Javier “N” como presunto responsable de los hechos ocurridos en un mismo día. La familia exige que el caso reciba el seguimiento y la sanción correspondientes según la ley.

(Con información de Milenio)

Temas


Seguridad
Violencia

Localizaciones


Torreón

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

