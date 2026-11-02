Honran a mujeres sobrevivientes de cáncer en festival del PRI Torreón

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    Honran a mujeres sobrevivientes de cáncer en festival del PRI Torreón
    Alrededor de 12 participantes desfilaron con vestuarios y maquillajes inspirados en las tradicionales catrinas. SANDRA GÓMEZ

Con un altar en memoria de mujeres que enfrentaron el cáncer y un concurso de catrinas, el PRI Torreón celebró la sexta edición de su Festival del Día de Muertos

TORREÓN, COAH.- Un altar dedicado a la memoria de las mujeres que lucharon contra el cáncer y un concurso de catrinas marcaron la sexta edición del Festival del Día de Muertos del PRI Torreón, realizado en la explanada de sus instalaciones.

Familias, militantes y representantes de sectores y organizaciones del partido se reunieron para compartir una jornada de actividades culturales, en la que la elaboración de ofrendas y las caracterizaciones fueron parte central de la celebración.

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El homenaje a las mujeres que enfrentaron el cáncer se construyó con la participación de los distintos sectores y organizaciones priistas. Con elementos tradicionales del Día de Muertos, la ofrenda estuvo dedicada a recordar su vida y la huella que dejaron entre sus familias y en la comunidad.

Este espacio fue uno de los más representativos del festival, que por sexto año consecutivo convocó a los asistentes en torno a una de las conmemoraciones más arraigadas del país.

Verónica Martínez García, presidenta del Comité Municipal del PRI, señaló que conservar estas celebraciones permite acercar a las nuevas generaciones al significado de las tradiciones mexicanas, además de propiciar la convivencia familiar.

La dirigente expresó que recordar a quienes han fallecido también es una manera de reconocer su legado y mantener presente lo que compartieron con sus seres queridos. Por ello, consideró necesario dar continuidad a las actividades que ayudan a transmitir estas costumbres.

$!El altar dedicado a las mujeres que lucharon contra el cáncer fue uno de los espacios centrales del Festival del Día de Muertos del PRI Torreón.
El altar dedicado a las mujeres que lucharon contra el cáncer fue uno de los espacios centrales del Festival del Día de Muertos del PRI Torreón. SANDRA GÓMEZ

La creatividad tuvo su espacio en la Pasarela y Concurso de Catrinas, donde alrededor de 12 participantes mostraron vestuarios, accesorios y maquillajes inspirados en este personaje emblemático de la celebración.

Detrás de cada presentación hubo varias horas de preparación y trabajo compartido. Familiares y amigos se involucraron en la elaboración de los atuendos y sus complementos, que los concursantes lucieron durante su recorrido ante el jurado calificador.

Mariangel Puentes Ramírez obtuvo el primer lugar y recibió un premio de tres mil pesos por su representación de catrina.

La segunda posición correspondió a Aranza de Jesús Pañol Alejo, quien participó con la caracterización denominada Catrina Mariposa y fue premiada con dos mil pesos. Édgar Alejandro Alarcón Flores alcanzó el tercer sitio, con un estímulo económico de mil pesos.

Además de la premiación a los tres primeros lugares, los organizadores entregaron reconocimientos a quienes formaron parte del certamen, por la dedicación, el esfuerzo y la creatividad plasmados en sus presentaciones.

El concurso se sumó a las actividades con las que el Comité Municipal buscó abrir un espacio de encuentro entre las familias y los integrantes del partido, teniendo como eje la preservación de las costumbres mexicanas.

Al cierre de la jornada, Martínez García agradeció el trabajo del jurado y la colaboración de dirigentes de sectores y organizaciones, líderes sociales, militantes e integrantes del Comité Municipal que hicieron posible esta edición.

La presidenta del PRI Torreón señaló que se busca dar continuidad al festival como un punto de reunión para las familias laguneras, donde las nuevas generaciones puedan conocer y participar en las tradiciones del Día de Muertos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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