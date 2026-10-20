Hospital Universitario de Torreón renovará Terapia Intensiva y ampliará su atención médica

TORREÓN, COAH.- Antes de que concluya el presente año, el Hospital Universitario de Torreón contempla poner en funcionamiento su renovada Unidad de Terapia Intensiva, como parte de una serie de proyectos que incluyen la modernización de instalaciones, adquisición de equipamiento médico y ampliación de especialidades para mejorar la atención de los pacientes.

Carlos Enrique Acevedo Aguirre, director del hospital y de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), dio a conocer que las obras también comprenden la construcción de habitaciones tipo Junior Suite, mejoras en la cocina hospitalaria y una reestructuración del área de Medicina Física y Rehabilitación.

Explicó que uno de los avances más importantes será la renovación integral de Terapia Intensiva, donde se habilitarán dos áreas destinadas a pacientes que requieren cuidados intensivos, además de una sección de terapia intermedia, con lo que se busca incrementar la capacidad de respuesta ante casos de mayor complejidad.

De manera paralela, el nosocomio trabaja en un proyecto para brindar atención médica a jubilados y pensionados de la UAdeC, sector que sería incorporado en una primera etapa, mientras que posteriormente podrían sumarse trabajadores de confianza y estudiantes universitarios.

La propuesta surge como una opción para facilitar el acceso a consultas y tratamientos médicos, considerando las dificultades que enfrentan algunos derechohabientes por la saturación de servicios y los tiempos prolongados para recibir atención en otras instituciones.

Acevedo Aguirre señaló que se analiza establecer cuotas accesibles y descuentos mínimos a través de nómina, a fin de que los beneficiarios puedan recibir atención preventiva, consultas de seguimiento y control de padecimientos crónico-degenerativos, principalmente diabetes e hipertensión.

Dentro de los planes de crecimiento también se encuentra la próxima incorporación de una unidad de hemodiálisis equipada con 10 máquinas de tecnología avanzada, así como la puesta en marcha de un centro especializado en endoscopia, servicios que permitirán ampliar las alternativas de diagnóstico y tratamiento.

En el área de Oftalmología ya se cuenta con nuevo equipo médico obtenido mediante un convenio de comodato, que facilitará la realización de procedimientos especializados de alta precisión, con costos más económicos para quienes requieran este tipo de intervenciones.

El Hospital Universitario continuará ofreciendo atención en Pediatría, Medicina Interna, Ginecoobstetricia, Cirugía y Urgencias Médicas, además de los servicios que actualmente proporcionan las clínicas de Bariatría y Plexo Braquial.

A estas especialidades se agregan Dermatología y Otorrinolaringología, mientras avanzan los preparativos para abrir una clínica de Colon y Recto, cuya atención estará bajo la responsabilidad del propio Carlos Enrique Acevedo Aguirre.

Con estas acciones, la institución busca fortalecer su infraestructura y ampliar la cobertura de servicios especializados, tanto para integrantes de la comunidad universitaria como para pacientes de la Comarca Lagunera.