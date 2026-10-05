Hundimientos en el SVAI de Torreón serán reparados por la constructora, confirma la SIDUM

El funcionario explicó que, al encontrarse la obra en proceso constructivo, corresponde a la compañía contratista atender cualquier desperfecto que se presente y entregar las áreas intervenidas en condiciones adecuadas, por lo que los trabajos correctivos están contemplados dentro de sus obligaciones.

TORREÓN, COAH.- Los hundimientos detectados recientemente en la carpeta asfáltica del Sistema Vial Abastos-Independencia (SVAI) deberán ser corregidos por la empresa encargada de la construcción, sin que las reparaciones impliquen un costo adicional para la obra, informó Miguel Ángel Algara Acosta, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila (SIDUM).

Actualmente, trabajadores de la empresa realizan sondeos y excavaciones en el carril lateral del bulevar Independencia, en dirección de poniente a oriente, para establecer qué provocó la humedad detectada en el subsuelo y que posteriormente derivó en el reblandecimiento del terreno y el hundimiento del pavimento.

Una de las posibles causas bajo investigación es una eventual fuga de agua en infraestructura antigua localizada en el sector, aunque esta hipótesis deberá confirmarse mediante las revisiones técnicas que continúan en el lugar.

Algara Acosta señaló que las lluvias intensas registradas durante los últimos días también tuvieron incidencia en las condiciones del subsuelo. A ello se suma que algunos cárcamos de la zona dejaron de funcionar temporalmente debido a interrupciones en el suministro eléctrico, lo que pudo ocasionar una mayor circulación de agua por tuberías antiguas y favorecer la acumulación de humedad.

Como parte del diagnóstico, se utilizaron cámaras para inspeccionar las líneas de infraestructura sanitaria y determinar su estado. Los resultados preliminares indican que el colector sanitario que fue reubicado como parte de los trabajos del SVAI no presenta afectaciones.

La dependencia estatal continuará con la revisión del punto dañado antes de realizar la reposición definitiva de la carpeta asfáltica, con el objetivo de identificar y solucionar primero el origen del problema y evitar que los hundimientos vuelvan a presentarse.

La afectación se concentra en un tramo de aproximadamente 100 metros del carril lateral de poniente a oriente del bulevar Independencia, a la altura de la calle Río Suchiate.

El titular de la SIDUM reiteró que la constructora deberá asumir los trabajos de reparación, por lo que las acciones necesarias para corregir los daños no representarán una ampliación del presupuesto destinado al Sistema Vial Abastos-Independencia.