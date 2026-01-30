Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57

Coahuila
/ 30 enero 2026
    Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57
    La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros. FOTO: OMAR SAUCEDO

El proyecto en Nuevo León y la rectificación del tramo de Los Chorros fortalecerán la logística de exportación del norte del País

La Carretera Interserrana, cuyo desarrollo avanza en Nuevo León, representará un beneficio directo para Coahuila al reducir la carga vehicular que actualmente enfrenta la carretera federal 57. A ello se suma la expectativa del inicio de las obras de rectificación del tramo conocido como Los Chorros, consideró el diputado federal, Jericó Abramo Masso.

La carretera es una obra de 87 kilómetros, diseñada con 4 carriles, acotamientos, túneles, puentes y otras obras complementarias, que permitirá el tránsito hacia la frontera de Puerto Colombia sin necesidad de salir del Estado.

El proyecto se divide en tres tramos, de los cuales ya presentan avances, según la información difundida por el Estado vecino, mientras que el segundo, de mayor extensión, cuenta ya con los permisos necesarios para su ejecución.

Abramo Masso señaló que, junto con la rectificación de Los Chorros, estas obras permitirían atender un problema logístico histórico de movilidad del norte del país y reducir los riesgos que implica circular por ese tramo de la carretera 57.

En el caso de Los Chorros, indicó que existe un compromiso federal para su ejecución, con un presupuesto estimado en alrededor de mil 700 millones de pesos y recursos iniciales ya contemplados para el arranque de los trabajos.

Para ello, el diputado explicó que los predios necesarios ya fueron liberados y que el avance del proyecto depende ahora de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la expectativa de sostener nuevas reuniones de seguimiento en el mes entrante.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

