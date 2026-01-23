IMM Torreón e ICATEC impulsan cursos gratuitos para mujeres

    IMM Torreón e ICATEC impulsan cursos gratuitos para mujeres
    El programa busca ampliar las oportunidades de formación y empoderamiento para mujeres torreonenses.

La oferta incluye capacitación en belleza, idiomas, computación y repostería para fortalecer el desarrollo personal y profesional

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM), en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec), pondrá en marcha un programa de cursos gratuitos enfocado en fortalecer el desarrollo integral de las mujeres del municipio.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la capacitación, la educación y la participación femenina en distintos ámbitos, a través de espacios de aprendizaje que permitan adquirir habilidades prácticas y conocimientos útiles para el desarrollo personal y profesional.

La directora del IMM, Amira Darwich García, invitó a las mujeres interesadas a sumarse a este programa y aprovechar las oportunidades de formación, al destacar que estas acciones refrendan el compromiso de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda con el bienestar, la autonomía y la participación activa de las mujeres torreonenses.

Señaló que los cursos están diseñados para promover el empoderamiento femenino, fomentar la igualdad y fortalecer la independencia económica, mediante herramientas que contribuyan al crecimiento individual, laboral y comunitario.

Entre la oferta educativa se incluyen cursos de colorimetría avanzada, uñas estructurales y a mano alzada, inglés básico inicial y superior, herramientas básicas de computación, así como dos grupos de repostería enfocados en decoración de pasteles, entre otros.

Las autoridades informaron que los cursos próximos a iniciar no tendrán costo alguno, como una medida de apoyo a la economía de las mujeres y sus familias.

Para conocer horarios, requisitos e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 500 7419 o consultar las redes sociales del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón en Facebook e Instagram.

