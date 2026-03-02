IMM Torreón habilitará Estancia Infantil Violeta por el 8M

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 2 marzo 2026
    IMM Torreón habilitará Estancia Infantil Violeta por el 8M
    Amira Darwich, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. CORTESÍA

La iniciativa se realiza en el marco del Día Internacional de las Mujeres (8M)

TORREÓN, COAH.– Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) habilitará sus instalaciones como “Estancia Infantil Violeta” este domingo 8 de marzo.

La titular del IMM, Amira Darwich, informó que el proyecto tiene como objetivo ofrecer un espacio seguro y gratuito para el cuidado de hijas e hijos de mujeres que asistan a las actividades conmemorativas.

TE PUEDE INTERESAR: Rinde protesta nuevo director de Derecho UAdeC en Unidad Laguna

Para coordinar la jornada, la funcionaria sostuvo una reunión con la psicóloga Diana Elizabeth de la Fuente, con quien definió los protocolos de logística y seguridad que se implementarán durante el servicio.

La estancia operará de 14:00 a 20:00 horas en la sede del instituto y estará dirigida a menores de entre cinco y 12 años, quienes participarán en actividades recreativas bajo supervisión profesional.

La iniciativa prioriza el interés superior de la niñez y busca respaldar la participación ciudadana de las madres. “La Estancia Infantil Violeta 8M es una acción concreta para que las mujeres participen con respaldo institucional y tranquilidad. Es un entorno seguro para que las infancias disfruten mientras sus madres asisten a las actividades”, señaló Darwich.

Las interesadas deberán realizar un registro previo al teléfono 871 362 3844 o a través de la página de Facebook “Estancia Infantil Violeta 8M”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Mujeres

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
true

POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila
La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión.

Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.

Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Un monumento en memoria de las víctimas de Jeffrey Epstein cerca del Rancho Raphael, anteriormente conocido como el Rancho Zorro, propiedad de Epstein, en Stanley, Nuevo México.

El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde
Un Irán gravemente debilitado ya no intimidará ni amenazará a sus vecinos de la misma manera, y el impacto regional podría ser comparable al colapso de la Unión Soviética.

Los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico debilitan su imagen de lugares seguros