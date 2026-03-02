IMM Torreón habilitará Estancia Infantil Violeta por el 8M

TORREÓN, COAH.– Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) habilitará sus instalaciones como “Estancia Infantil Violeta” este domingo 8 de marzo.

La titular del IMM, Amira Darwich, informó que el proyecto tiene como objetivo ofrecer un espacio seguro y gratuito para el cuidado de hijas e hijos de mujeres que asistan a las actividades conmemorativas.

Para coordinar la jornada, la funcionaria sostuvo una reunión con la psicóloga Diana Elizabeth de la Fuente, con quien definió los protocolos de logística y seguridad que se implementarán durante el servicio.

La estancia operará de 14:00 a 20:00 horas en la sede del instituto y estará dirigida a menores de entre cinco y 12 años, quienes participarán en actividades recreativas bajo supervisión profesional.

La iniciativa prioriza el interés superior de la niñez y busca respaldar la participación ciudadana de las madres. “La Estancia Infantil Violeta 8M es una acción concreta para que las mujeres participen con respaldo institucional y tranquilidad. Es un entorno seguro para que las infancias disfruten mientras sus madres asisten a las actividades”, señaló Darwich.

Las interesadas deberán realizar un registro previo al teléfono 871 362 3844 o a través de la página de Facebook “Estancia Infantil Violeta 8M”.