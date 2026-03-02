Rinde protesta nuevo director de Derecho UAdeC en Unidad Laguna

Torreón
/ 2 marzo 2026
    Rinde protesta nuevo director de Derecho UAdeC en Unidad Laguna
    El nuevo director agradeció la confianza de la comunidad universitaria. CORTESÍA

El acto se realizó en sesión extraordinaria del Consejo Universitario

TORREÓN, COAH.- En sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna, el rector Octavio Pimentel Martínez tomó protesta al M.D. Jesús Caballero Vela como director para el periodo 2026-2029.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio “Jorge Mario Cárdenas González”, con la presencia del coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; funcionarios universitarios; autoridades municipales y estatales; directivos de escuelas y facultades, así como docentes y estudiantes.

Durante su mensaje, el rector felicitó al nuevo director por el respaldo obtenido mediante un proceso electoral que, señaló, se desarrolló bajo principios democráticos y conforme a lineamientos, estatutos y protocolos institucionales. Destacó que el mecanismo contempla distintas etapas, incluida la posibilidad de una segunda vuelta, lo que garantiza transparencia y participación libre dentro de la vida universitaria.

$!El rector destacó que la elección se llevó a cabo bajo principios democráticos.
El rector destacó que la elección se llevó a cabo bajo principios democráticos. CORTESÍA

Asimismo, refrendó el respaldo de la Rectoría a la nueva administración para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento académico de la Facultad, mediante la consolidación de los planes de estudio, el impulso a los centros de investigación, la generación de conocimiento y el desarrollo de programas de posgrado de calidad, así como la formación de más investigadores.

Por su parte, el director Jesús Caballero Vela agradeció la confianza de la comunidad de la Facultad de Derecho, y afirmó que su elección no representa únicamente un logro personal, sino el compromiso colectivo de docentes y estudiantes que creen en el trabajo en equipo, la institucionalidad y el futuro compartido de la institución.

