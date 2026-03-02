Rinde protesta nuevo director de Derecho UAdeC en Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- En sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna, el rector Octavio Pimentel Martínez tomó protesta al M.D. Jesús Caballero Vela como director para el periodo 2026-2029.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio “Jorge Mario Cárdenas González”, con la presencia del coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; funcionarios universitarios; autoridades municipales y estatales; directivos de escuelas y facultades, así como docentes y estudiantes.

Durante su mensaje, el rector felicitó al nuevo director por el respaldo obtenido mediante un proceso electoral que, señaló, se desarrolló bajo principios democráticos y conforme a lineamientos, estatutos y protocolos institucionales. Destacó que el mecanismo contempla distintas etapas, incluida la posibilidad de una segunda vuelta, lo que garantiza transparencia y participación libre dentro de la vida universitaria.