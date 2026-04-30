Se registra Gerardo Aguado como candidato del PAN por el Distrito 8 en Torreón

Tras concluir el proceso legal, Aguado destacó que su participación en esta contienda no es meramente un trámite jurídico, sino el refrendo de un compromiso sólido con Torreón y Coahuila, basado en la responsabilidad y los resultados que exigen los valores de su partido.

TORREÓN, COAH.- En cumplimiento con los tiempos electorales, Gerardo Aguado Gómez formalizó este miércoles su registro como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el Distrito 8 de Torreón , ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

“Hoy damos un paso importante, pero lo verdaderamente relevante es lo que viene: una campaña cercana a la gente, de propuestas claras, de escucha y de compromiso. Torreón merece seguir avanzando con orden, con seguridad y con visión de futuro”, manifestó el candidato.

Durante su mensaje, Aguado subrayó que los pilares de su proyecto legislativo se centrarán en el fortalecimiento de la seguridad, la reconstrucción del tejido social y la generación de mejores condiciones de vida para las familias de la región. Asimismo, enfatizó que su gestión se alejará de los discursos vacíos para enfocarse en la efectividad legislativa.

“No se trata de prometer por prometer, se trata de cumplir, de dar resultados y de estar a la altura de la confianza ciudadana”, puntualizó, al asegurar que defenderá con carácter las instituciones y la creación de oportunidades para todos los sectores.

Al cierre de su intervención, el ahora candidato agradeció el respaldo de la militancia del PAN y de la ciudadanía que ha seguido su trayectoria, comprometiéndose a realizar una campaña de territorio: “Vengo a comprometerme a darlo todo, a recorrer cada calle, a escuchar cada voz”, concluyó.