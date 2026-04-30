Se registra Gerardo Aguado como candidato del PAN por el Distrito 8 en Torreón

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Torreón
/ 30 abril 2026
    Se registra Gerardo Aguado como candidato del PAN por el Distrito 8 en Torreón
    Tras su registro, Gerardo Aguado Gómez señaló que su campaña estará enfocada en propuestas concretas y cercanía con la ciudadanía de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El aspirante formalizó su registro ante el IEC; apuesta por una campaña de propuestas, cercanía y resultados tangibles para la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- En cumplimiento con los tiempos electorales, Gerardo Aguado Gómez formalizó este miércoles su registro como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el Distrito 8 de Torreón, ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Tras concluir el proceso legal, Aguado destacó que su participación en esta contienda no es meramente un trámite jurídico, sino el refrendo de un compromiso sólido con Torreón y Coahuila, basado en la responsabilidad y los resultados que exigen los valores de su partido.

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“Hoy damos un paso importante, pero lo verdaderamente relevante es lo que viene: una campaña cercana a la gente, de propuestas claras, de escucha y de compromiso. Torreón merece seguir avanzando con orden, con seguridad y con visión de futuro”, manifestó el candidato.

Durante su mensaje, Aguado subrayó que los pilares de su proyecto legislativo se centrarán en el fortalecimiento de la seguridad, la reconstrucción del tejido social y la generación de mejores condiciones de vida para las familias de la región. Asimismo, enfatizó que su gestión se alejará de los discursos vacíos para enfocarse en la efectividad legislativa.

“No se trata de prometer por prometer, se trata de cumplir, de dar resultados y de estar a la altura de la confianza ciudadana”, puntualizó, al asegurar que defenderá con carácter las instituciones y la creación de oportunidades para todos los sectores.

Al cierre de su intervención, el ahora candidato agradeció el respaldo de la militancia del PAN y de la ciudadanía que ha seguido su trayectoria, comprometiéndose a realizar una campaña de territorio: “Vengo a comprometerme a darlo todo, a recorrer cada calle, a escuchar cada voz”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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