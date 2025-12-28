IMPLAN moderniza su sistema y amplía acceso a datos clave de Torreón

/ 28 diciembre 2025
    IMPLAN moderniza su sistema y amplía acceso a datos clave de Torreón
    El sistema cuenta con más de 200 indicadores en diversos rubros. FOTO: CORTESÍA

La plataforma está dirigida a autoridades, investigadores, empresarios y ciudadanía en general

Con el objetivo de generar información precisa y actualizada que facilite la toma de decisiones de autoridades, investigadores, empresarios y ciudadanía en general, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN) llevó a cabo durante este año una actualización integral de su Sistema de Información.

El director general del IMPLAN Torreón, Eduardo Terrazas Ramos, informó que actualmente la plataforma del instituto cuenta con más de 200 indicadores, los cuales permiten a los usuarios consultar, visualizar y cruzar datos en distintos rubros como economía, empleo, educación, seguridad, entre otros. Explicó que esta información se presenta a través de una interfaz dinámica, diseñada para contribuir al desarrollo ordenado y sustentable del municipio.

Terrazas Ramos destacó que la administración encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda se ha distinguido por mantener un crecimiento económico positivo y sostenido, por lo que disponer de datos reales, confiables y accesibles resulta de gran utilidad para el sector comercial y productivo de Torreón, así como para la planeación de políticas públicas.

En materia de prevención y atención de riesgos, el funcionario señaló que se trabaja en el desarrollo del Sistema Digital para la Gestión y Administración de Emergencias – Protección Civil, herramienta que permitirá una toma de decisiones más eficiente ante situaciones de contingencia y fortalecerá la capacidad de respuesta de las autoridades municipales.

$!Eduardo Terrazas Ramos, director general del IMPLAN Torreón
Eduardo Terrazas Ramos, director general del IMPLAN Torreón FOTO: CORTESÍA

Asimismo, informó que como parte de este proceso de modernización se incorporaron plataformas de información geográfica, gracias a un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De igual manera, se actualizó la Oficina Virtual de Información Económica, la cual ahora cuenta con la geolocalización más reciente de las empresas establecidas en la ciudad, facilitando la elaboración de estudios de mercado y el análisis de sectores productivos específicos.

Finalmente, Eduardo Terrazas Ramos dio a conocer que, derivado de la actualización del Sistema de Información, el sitio web oficial del IMPLAN registra en promedio 9 mil visitas mensuales, lo que representa un incremento del 70 por ciento en comparación con 2024. Además, destacó que la plataforma recibe visitas de usuarios de países como Estados Unidos, China, Japón y Canadá, lo que refleja el alcance, interés y utilidad de la información que se genera en Torreón.

