Más de 10 mil personas se benefician en Centros Comunitarios de Torreón

Torreón
/ 27 diciembre 2025
    Se impartieron más de 55 cursos y talleres de capacitación y desarrollo personal. FOTO: CORTESÍA

Más de 10 mil personas recibieron atención en estos espacios comunitarios

Durante 2025, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, a través de la Dirección de Desarrollo Social, mantuvo activos los cuatro Centros Comunitarios de Torreón, donde se ofrecieron cursos y talleres enfocados en el desarrollo personal, el autoempleo y la mejora de la calidad de vida de las familias.

Héctor Iván Estrada Baca, director general de Desarrollo Social, informó que más de 10 mil personas fueron atendidas en los centros ubicados en las colonias Zaragoza Sur, La Merced, Nueva California y La Perla, espacios que se consolidaron como puntos de aprendizaje, capacitación y atención integral para la comunidad.

A lo largo del año se impartieron más de 55 cursos y talleres de tipo educativo, artístico, deportivo y de formación para mujeres emprendedoras. Entre los más demandados se encuentran baile reductivo, globos burbuja, aplicación de uñas acrílicas, elaboración de cárnicos, administración, electricidad, computación, decoración de eventos sociales y chocolatería, entre otros.

El funcionario explicó que estos cursos están diseñados para que las y los participantes desarrollen habilidades prácticas que les permitan generar ahorros en el hogar o iniciar un emprendimiento propio, fortaleciendo así la economía familiar.

$!Los cursos incluyen áreas educativas, artísticas, deportivas y de emprendimiento.
Los cursos incluyen áreas educativas, artísticas, deportivas y de emprendimiento. FOTO: CORTESÍA

En materia de salud, señaló que en los cuatro Centros Comunitarios se implementó un programa de consultas médicas generales gratuitas, mediante el cual se atendió a 820 personas, quienes recibieron atención médica, medicamento y seguimiento oportuno.

Además, se brindó atención psicológica a 850 personas, ofreciendo un espacio seguro y acompañamiento profesional para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de la población.

Finalmente, Estrada Baca destacó que la instrucción del alcalde es dar continuidad a estos programas, con acciones que impulsen el desarrollo integral de las y los torreonenses, fortalezcan su salud y les brinden herramientas para mejorar sus condiciones de vida e incluso emprender proyectos productivos que beneficien a sus familias.

