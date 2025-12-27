Archivo Municipal de Torreón beneficia a más de mil 900 personas en 2025
Se realizaron más de 13 mil acciones para conservar y difundir el acervo histórico
Durante 2025, el Archivo Municipal de Torreón benefició a más de mil 900 personas a través de más de 13 mil acciones enfocadas en la conservación, difusión y promoción del acervo histórico de la ciudad y de la Comarca Lagunera, consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento de la identidad local.
Cinthia Gaspar Montero, directora de la dependencia, informó que estas acciones se desarrollaron principalmente en el marco del programa “Orgullo e Identidad del Municipio de Torreón”, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento y la valoración de la historia regional entre la ciudadanía. Detalló que cerca de mil 600 personas realizaron consultas en el Archivo Histórico, el Archivo de Concentración, la Mapoteca y la Hemeroteca, además de participar en conferencias y visitas guiadas.
“La labor del Archivo se complementa con la difusión de publicaciones, la venta y donación de libros, así como con actividades académicas que fortalecen la identidad torreonense y lagunera”, señaló la funcionaria, al destacar el interés creciente de estudiantes, investigadores y público en general por acceder al patrimonio documental del municipio.
En materia de preservación, Gaspar Montero subrayó que durante el año se superaron las 10 mil acciones, entre las que se incluyen la digitalización de libros, planos y documentos históricos, así como la ordenación de expedientes y la capacitación de personal. Estas tareas, explicó, garantizan no solo la conservación del patrimonio documental, sino también un acceso organizado y seguro para los usuarios.
Entre las actividades más relevantes de 2025, destacó la realización del Diplomado en Historia de Coahuila, desarrollado en colaboración con el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Academia Nacional de Historia y Geografía. El programa, con validez oficial universitaria, busca profesionalizar a cronistas, docentes, guías de museos y público en general mediante una formación académica sólida sobre la historia regional, con la participación de investigadores y especialistas reconocidos.
Asimismo, durante el año se impulsó la publicación y difusión de obras sobre temas como la historia lagunera, la participación política de las mujeres y estudios económicos y empresariales de la región, acciones que han fortalecido la vinculación con el sector académico y cultural.
Finalmente, la directora resaltó que el fortalecimiento de la vinculación institucional ha sido un eje clave de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, destacando convenios como el firmado con la Universidad Iberoamericana de Torreón y la colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, lo que ha permitido ampliar la difusión de la historia local y nacional a través de las plataformas oficiales del Municipio.