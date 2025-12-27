Archivo Municipal de Torreón beneficia a más de mil 900 personas en 2025

Durante 2025, el Archivo Municipal de Torreón benefició a más de mil 900 personas a través de más de 13 mil acciones enfocadas en la conservación, difusión y promoción del acervo histórico de la ciudad y de la Comarca Lagunera, consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento de la identidad local.

Cinthia Gaspar Montero, directora de la dependencia, informó que estas acciones se desarrollaron principalmente en el marco del programa “Orgullo e Identidad del Municipio de Torreón”, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento y la valoración de la historia regional entre la ciudadanía. Detalló que cerca de mil 600 personas realizaron consultas en el Archivo Histórico, el Archivo de Concentración, la Mapoteca y la Hemeroteca, además de participar en conferencias y visitas guiadas.

“La labor del Archivo se complementa con la difusión de publicaciones, la venta y donación de libros, así como con actividades académicas que fortalecen la identidad torreonense y lagunera”, señaló la funcionaria, al destacar el interés creciente de estudiantes, investigadores y público en general por acceder al patrimonio documental del municipio.

En materia de preservación, Gaspar Montero subrayó que durante el año se superaron las 10 mil acciones, entre las que se incluyen la digitalización de libros, planos y documentos históricos, así como la ordenación de expedientes y la capacitación de personal. Estas tareas, explicó, garantizan no solo la conservación del patrimonio documental, sino también un acceso organizado y seguro para los usuarios.