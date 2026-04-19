Buscando mejorar su transporte, Torreón analiza modelo de Saltillo

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Torreón
/ 19 abril 2026
    Buscando mejorar su transporte, Torreón analiza modelo de Saltillo
    La comitiva también observó el funcionamiento de unidades del sistema de transporte en Saltillo. CORTESÍA

Funcionarios laguneros visitan el modelo de movilidad en la capital para analizar rutas, operación y mecanismos que puedan adaptarse a su sistema

Funcionarios del área de movilidad de Torreón visitaron Saltillo para conocer de cerca el modelo de transporte público que opera en la ciudad, como parte de las acciones para impulsar la modernización del sistema en la región Laguna.

La comitiva, encabezada por el director de Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales Cortés, acudió al Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) con el objetivo de revisar la operación de rutas y dar seguimiento a las estrategias que buscan implementar en Torreón.

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Durante el recorrido, también participaron integrantes de las áreas de planeación, registro público y jurídico, quienes analizaron aspectos operativos y normativos, así como los mecanismos de supervisión del servicio. Entre los puntos revisados estuvo la ruta gratuita que actualmente funciona en Saltillo.

Morales Cortés señaló que este ejercicio responde a la necesidad de conocer experiencias que puedan adaptarse a las condiciones de Torreón, dentro de la estrategia impulsada por la administración municipal para mejorar el transporte público.

Como parte del seguimiento, autoridades estatales y municipales sostuvieron una reunión en la Delegación de Transporte Región Laguna, donde se presentó la información recabada durante la visita.

$!Durante la visita, el equipo técnico analizó rutas y modelos de operación aplicados en la capital.
Durante la visita, el equipo técnico analizó rutas y modelos de operación aplicados en la capital. CORTESÍA

En este encuentro participó el subsecretario de Transporte y Movilidad del Estado, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, junto con el equipo encargado del proyecto de modernización, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y avanzar en la implementación de mejoras en el sistema.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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