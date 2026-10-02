Implementan ajuste vial temporal ante condiciones climáticas en Torreón

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    Implementan ajuste vial temporal ante condiciones climáticas en Torreón
    Autoridades estatales modificaron temporalmente la circulación en el Bulevar Independencia mientras se verifica la seguridad de la infraestructura vial. CORTESÍA

La SIDUM realiza una revisión técnica preventiva en un carril contiguo a la etapa final del Sistema Vial Abastos-Independencia tras las recientes lluvias

TORREÓN, COAH.- Como medida preventiva para proteger a los automovilistas, el Gobierno de Coahuila anunció una modificación temporal a la circulación vehicular en el Sistema Vial Abastos-Independencia, luego de las lluvias registradas recientemente en Torreón.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) informó que las precipitaciones hicieron necesaria una revisión técnica detallada en uno de los carriles paralelos que forman parte de la etapa final de esta obra vial.

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Mientras se desarrollan las labores de inspección, las autoridades implementaron ajustes en el tránsito con el propósito de evitar riesgos y reducir las afectaciones a quienes utilizan diariamente este punto de la ciudad.

La dependencia estatal pidió a los conductores que circulan por el bulevar Independencia con dirección al periférico Raúl López Sánchez respetar la señalización preventiva colocada en el sector y utilizar las vialidades habilitadas como rutas alternas.

Entre las opciones para desviar la circulación se encuentran las calles Río Suchiate, Río Guadalquivir y Río de la Plata, así como las calzadas Abastos y Álamos.

La SIDUM exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona de trabajos y atender las indicaciones del personal encargado de orientar el flujo vehicular.

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El Gobierno de Coahuila señaló que estas acciones tienen carácter preventivo y agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras concluyen las evaluaciones correspondientes.

Asimismo, reiteró que continuará supervisando las condiciones de la infraestructura vial para garantizar que las obras se desarrollen bajo condiciones de seguridad y con las menores afectaciones posibles para los habitantes de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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