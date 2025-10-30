Coahuila se blinda: entregan 160 unidades tácticas y becas para policías
El gobernador Manolo Jiménez encabezó la entrega de equipo táctico, armas, uniformes y becas a elementos de seguridad de todo el estado
TORREÓN, COAH.- Con una inversión total de 433 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez encabezó en Torreón la entrega de 160 vehículos operativos y tácticos, 209 armas, 258 mil municiones, más de siete mil uniformes y mil 215 becas para policías, peritos y ministerios públicos de todas las regiones del estado.
El acto, realizado en el Estadio TSM, marcó un nuevo impulso al fortalecimiento de la seguridad pública en Coahuila, que actualmente se posiciona como el segundo estado más seguro del país, solo detrás de Baja California Sur.
El gobernador destacó que la entrega forma parte de un programa integral que este año ha destinado más de tres mil millones de pesos a seguridad, e incluye la construcción de 15 cuarteles concluidos y más por inaugurarse.
Subrayó que la seguridad es la prioridad máxima de su administración, y aseguró que “en Coahuila prevenimos todo lo posible, pero cuando se presentan amenazas, las enfrentamos con toda la fuerza del Estado”.
Durante la ceremonia, Jiménez reconoció la labor de los policías estatales, municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina por su coordinación y respuesta frente a incidentes recientes, como el intento fallido de ingreso de un grupo criminal por el municipio de Hidalgo.
“Nuestros policías son héroes de la seguridad”, expresó, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir mejorando equipamiento, capacitación y percepción ciudadana.
Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló que la seguridad es “la tarea más importante para Coahuila y para Torreón”, y destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil ha permitido mantener el orden y la confianza ciudadana.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez, consideró que “la mejor política pública es la que da resultados”, y afirmó que la entrega de unidades tácticas y equipamiento de última generación representa un hecho histórico para el estado.
Se incluyen vehículos tipo Black Mamba, radiopatrullas RAM y unidades móviles para el C4, además de cámaras inteligentes de videovigilancia y patrullas para todos los municipios.
El fiscal general del estado, Federico Fernández, subrayó que los indicadores confirman los resultados: Coahuila tiene la menor incidencia delictiva en 20 años y el índice de homicidios más bajo del país. Piedras Negras fue reconocida como la frontera más segura, Saltillo como la capital más segura y Torreón como la ciudad más segura del estado.
El evento contó con la presencia de alcaldes de las distintas regiones, representantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, diputados locales y federales, así como empresarios. “Con unidad, disciplina y trabajo en equipo seguiremos construyendo la grandeza de Coahuila”, concluyó el gobernador.