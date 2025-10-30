Coahuila se blinda: entregan 160 unidades tácticas y becas para policías

TORREÓN, COAH.- Con una inversión total de 433 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez encabezó en Torreón la entrega de 160 vehículos operativos y tácticos, 209 armas, 258 mil municiones, más de siete mil uniformes y mil 215 becas para policías, peritos y ministerios públicos de todas las regiones del estado.

El acto, realizado en el Estadio TSM, marcó un nuevo impulso al fortalecimiento de la seguridad pública en Coahuila, que actualmente se posiciona como el segundo estado más seguro del país, solo detrás de Baja California Sur.

El gobernador destacó que la entrega forma parte de un programa integral que este año ha destinado más de tres mil millones de pesos a seguridad, e incluye la construcción de 15 cuarteles concluidos y más por inaugurarse.

Subrayó que la seguridad es la prioridad máxima de su administración, y aseguró que “en Coahuila prevenimos todo lo posible, pero cuando se presentan amenazas, las enfrentamos con toda la fuerza del Estado”.

Durante la ceremonia, Jiménez reconoció la labor de los policías estatales, municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina por su coordinación y respuesta frente a incidentes recientes, como el intento fallido de ingreso de un grupo criminal por el municipio de Hidalgo.

“Nuestros policías son héroes de la seguridad”, expresó, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir mejorando equipamiento, capacitación y percepción ciudadana.