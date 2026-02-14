Impulsa Torreón profesionalización del servicio público con alianzas académicas y promociones especiales

14 febrero 2026
El Municipio de Torreón, en coordinación con el Centro de Estudios Universitarios San Isidro, ofrece facilidades y descuentos para que servidores públicos cursen licenciaturas, maestrías y doctorados en línea

TORREÓN, COAH.- Como parte de una estrategia orientada a elevar la calidad del servicio público, el Municipio de Torreón, a través de la Jefatura de Gabinete y en coordinación con el Centro de Estudios Universitarios San Isidro, puso en marcha un esquema de promociones especiales dirigido a trabajadores municipales interesados en cursar estudios de nivel superior.

El jefe de Gabinete, Fernando Ariel Martínez Mendoza, explicó que esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el propósito de consolidar un servicio público más capacitado, eficiente y comprometido con la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: 30 ciudadanos de Torreón inician bachillerato en el Centro de Justicia Municipal

El funcionario recordó que recientemente el edil firmó también un convenio con Universidad Tecmilenio, lo que refleja el interés del gobierno municipal por fortalecer alianzas estratégicas con instituciones educativas y ampliar las oportunidades de formación académica para el personal del Ayuntamiento.

Martínez Mendoza detalló que, en esta ocasión, el Centro de Estudios Universitarios San Isidro ofrece promociones especiales y facilidades en los horarios, considerando las responsabilidades laborales y personales de quienes integran la administración municipal.

OFERTA ACADÉMICA CON MODALIDAD 100 POR CIENTO EN LÍNEA

Por su parte, Rafael Olivares García, director de Calidad y Mejora Regulatoria, destacó que el Centro de Estudios cuenta con una oferta académica robusta que incluye licenciaturas, maestrías y doctorados, impartidos por docentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en sus respectivas áreas.

Subrayó que los programas se desarrollan bajo un modelo 100 por ciento en línea, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, con flexibilidad de horarios y acceso permanente a contenidos académicos de alta calidad.

Entre las licenciaturas disponibles se encuentran Derecho, Administración y Emprendimiento, Psicología y Ciencias de la Educación, cada una con diversas especialidades. En el nivel de posgrado, se ofertan maestrías en Derechos Humanos, Educación Socioemocional e Inclusiva, Innovación Educativa y Educación Media Superior, así como doctorados en Administración y Liderazgo e Innovación Educativa, entre otros programas.

Olivares García afirmó que la profesionalización del personal municipal no solo impacta en el crecimiento individual de los trabajadores, sino que se traduce en mejores procesos administrativos, mayor eficiencia institucional y servicios de mayor calidad para la población.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Torreón reafirma su apuesta por la capacitación continua como un componente estratégico para fortalecer la gestión pública y ofrecer resultados tangibles a la ciudadanía.

