Impulsan capacitación digital para mujeres en Torreón

Torreón
/ 18 febrero 2026
    Impulsan capacitación digital para mujeres en Torreón
    Las capacitaciones no solo enseñan conocimientos técnicos, sino que fortalecen la confianza e independencia de las participantes. CORTESÍA

El curso está dirigido a mujeres de la ciudad con el objetivo de ampliar sus oportunidades de desarrollo

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo para las mujeres de Torreón, la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMMI), Amira Darwich García, encabezó el inicio del curso de herramientas básicas de computación.

Durante su mensaje, la funcionaria destacó que este tipo de capacitaciones no solo aportan conocimientos técnicos, sino que también fortalecen la confianza e independencia de las participantes.

“Hoy más que nunca, el acceso a la tecnología representa una herramienta de transformación. No se trata únicamente de aprender a usar una computadora, sino de abrir puertas a nuevas oportunidades laborales, educativas y de emprendimiento. Desde el Instituto Municipal de la Mujer trabajamos para que cada una tenga las herramientas necesarias para desenvolverse con seguridad en entornos digitales y profesionales. Cada conocimiento adquirido es un paso firme hacia su autonomía y crecimiento personal”, señaló.

El programa se realiza con el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González y en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacitación y el empoderamiento femenino mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Durante el arranque se subrayó que el acceso a la tecnología y el desarrollo de habilidades digitales son factores clave para la inclusión social, el crecimiento profesional y la autonomía económica. En este sentido, el curso busca contribuir a reducir la brecha digital que aún limita las oportunidades de muchas mujeres.

Asimismo, Darwich García reconoció el compromiso del gobierno municipal por impulsar políticas públicas enfocadas en el bienestar y desarrollo integral de las mujeres, así como la colaboración con el Gobierno del Estado para consolidar programas con impacto directo en la comunidad.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

