Salud Coahuila realizará jornada masiva de vacunación contra el sarampión este 20 de febrero en Torreón

Torreón
/ 18 febrero 2026
    Salud Coahuila realizará jornada masiva de vacunación contra el sarampión este 20 de febrero en Torreón
    En la vacunación autoridades darán prioridad a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. VANGUARDIA

La jornada se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón, de 09:00 a 15:00 horas

TORREÓN, COAH.- Con el fin de blindar la salud pública y elevar los índices de inmunización, la Secretaría de Salud de Coahuila invita a la ciudadanía a la jornada masiva de vacunación que tendrá lugar este viernes 20 de febrero en el Centro de Convenciones de Torreón, de 09:00 a 15:00 horas.

La iniciativa busca facilitar el acceso gratuito al biológico contra el sarampión, permitiendo que las familias completen sus esquemas básicos y prevengan riesgos de contagio.

Se dará prioridad a grupos vulnerables como menores, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas para asegurar su bienestar integral.

Autoridades estatales subrayaron que esta campaña es vital para evitar brotes y fortalecer la cobertura sanitaria en la región. Se solicita a los asistentes acudir con su cartilla de vacunación y mantener los protocolos sanitarios vigentes, como el uso de cubrebocas.

Esta brigada forma parte del compromiso del Gobierno de Coahuila por promover una comunidad más protegida y saludable a través de la prevención.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

