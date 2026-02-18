Salud Coahuila realizará jornada masiva de vacunación contra el sarampión este 20 de febrero en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el fin de blindar la salud pública y elevar los índices de inmunización, la Secretaría de Salud de Coahuila invita a la ciudadanía a la jornada masiva de vacunación que tendrá lugar este viernes 20 de febrero en el Centro de Convenciones de Torreón, de 09:00 a 15:00 horas.

La iniciativa busca facilitar el acceso gratuito al biológico contra el sarampión, permitiendo que las familias completen sus esquemas básicos y prevengan riesgos de contagio.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Torreón llama a vivir la Cuaresma con auténtica conversión y compromiso social

Se dará prioridad a grupos vulnerables como menores, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas para asegurar su bienestar integral.

Autoridades estatales subrayaron que esta campaña es vital para evitar brotes y fortalecer la cobertura sanitaria en la región. Se solicita a los asistentes acudir con su cartilla de vacunación y mantener los protocolos sanitarios vigentes, como el uso de cubrebocas.

Esta brigada forma parte del compromiso del Gobierno de Coahuila por promover una comunidad más protegida y saludable a través de la prevención.