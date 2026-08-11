Impulsarán proveeduría de La Laguna con Encuentro Industrial y de Negocios 2026

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Torreón
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    Impulsarán proveeduría de La Laguna con Encuentro Industrial y de Negocios 2026
    El Encuentro Industrial y de Negocios 2026 busca fortalecer los vínculos entre proveedores laguneros y grandes compradores. SANDRA GÓMEZ

El encuentro reunirá a compradores nacionales e internacionales con proveedores de La Laguna para generar nuevas oportunidades de negocio e integración a cadenas de suministro

TORREON, COAH.- Este 9 de septiembre, el Centro de Convenciones de Torreón albergará el Encuentro Industrial y de Negocios 2026, un espacio diseñado para fortalecer la integración comercial entre empresas de La Laguna y grandes compradores de la industria.

El presidente de Canacintra Torreón, Pablo García Chacón, destacó que el objetivo principal es vincular a proveedores regionales con empresas interesadas en diversificar sus redes de suministro, con la finalidad de facilitar la captación de nuevos clientes y concretar oportunidades comerciales.

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El programa contempla mesas de trabajo con alrededor de 30 empresas compradoras de alcance nacional e internacional, incluidas firmas españolas, además de 40 stands de exposición y distintas dinámicas de vinculación empresarial.

Tanto Canacintra Torreón como el Clúster de la Industria de Manufactura Avanzada y Automotriz de La Laguna (CIMAL) estiman concretar alrededor de mil citas de negocios durante la jornada.

Entre los sectores y servicios que tendrán mayor demanda se encuentran los proveedores de insumos y materiales, mantenimiento, seguridad industrial y servicios corporativos integrales, entre otros.

García Chacón señaló que el encuentro busca colocar al talento empresarial lagunero en el radar de compañías nacionales y extranjeras, facilitar su incorporación a cadenas globales de valor y contribuir a la llegada de nuevas inversiones a la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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