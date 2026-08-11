Impulsarán proveeduría de La Laguna con Encuentro Industrial y de Negocios 2026

El presidente de Canacintra Torreón, Pablo García Chacón, destacó que el objetivo principal es vincular a proveedores regionales con empresas interesadas en diversificar sus redes de suministro, con la finalidad de facilitar la captación de nuevos clientes y concretar oportunidades comerciales.

TORREON, COAH.- Este 9 de septiembre, el Centro de Convenciones de Torreón albergará el Encuentro Industrial y de Negocios 2026, un espacio diseñado para fortalecer la integración comercial entre empresas de La Laguna y grandes compradores de la industria.

El programa contempla mesas de trabajo con alrededor de 30 empresas compradoras de alcance nacional e internacional, incluidas firmas españolas, además de 40 stands de exposición y distintas dinámicas de vinculación empresarial.

Tanto Canacintra Torreón como el Clúster de la Industria de Manufactura Avanzada y Automotriz de La Laguna (CIMAL) estiman concretar alrededor de mil citas de negocios durante la jornada.

Entre los sectores y servicios que tendrán mayor demanda se encuentran los proveedores de insumos y materiales, mantenimiento, seguridad industrial y servicios corporativos integrales, entre otros.

García Chacón señaló que el encuentro busca colocar al talento empresarial lagunero en el radar de compañías nacionales y extranjeras, facilitar su incorporación a cadenas globales de valor y contribuir a la llegada de nuevas inversiones a la región.