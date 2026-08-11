Torreón alista operativo de seguridad ante intensa agenda deportiva

El edil señaló que el objetivo principal es salvaguardar la integridad de competidores y aficionados, además de mantener una circulación fluida ante la importante afluencia de ciudadanos y visitantes que se prevé durante estos días.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer la puesta en marcha de un dispositivo especial de vigilancia y movilidad para atender los eventos deportivos de gran escala programados durante esta semana, entre ellos las fases finales de la Liga Mexicana de Beisbol, la salida del Coahuila 1000 y el encuentro entre Santos Laguna y Chivas.

Puntualizó que la logística del Coahuila 1000 tendrá atención prioritaria, debido a que el municipio será punto de encuentro para competidores nacionales e internacionales. Destacó la importancia de brindar un buen recibimiento y garantizar que las acciones preventivas y de vialidad funcionen de manera eficiente desde el inicio de la competencia.

En este sentido, precisó que la salida oficial del rally será el viernes a las 6:00 horas para el grupo competitivo, mientras que el contingente recreativo comenzará su recorrido entre las 8:00 y 9:00 horas, con el propósito de mantener una distancia adecuada entre ambos grupos.

Asimismo, el alcalde explicó que, una vez concluida la logística relacionada con el recorrido motorizado, los esfuerzos se concentrarán en el partido entre Santos Laguna y Chivas, previsto como el evento con mayor concentración de aficionados durante la jornada.