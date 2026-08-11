Torreón alista operativo de seguridad ante intensa agenda deportiva

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    Torreón alista operativo de seguridad ante intensa agenda deportiva
    Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, informó sobre el operativo especial de seguridad y vialidad para los eventos deportivos de esta semana. SANDRA GÓMEZ

Torreón prepara un operativo especial de seguridad y vialidad ante la realización del Coahuila 1000, las finales de la Liga Mexicana de Beisbol y el partido Santos-Chivas

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer la puesta en marcha de un dispositivo especial de vigilancia y movilidad para atender los eventos deportivos de gran escala programados durante esta semana, entre ellos las fases finales de la Liga Mexicana de Beisbol, la salida del Coahuila 1000 y el encuentro entre Santos Laguna y Chivas.

El edil señaló que el objetivo principal es salvaguardar la integridad de competidores y aficionados, además de mantener una circulación fluida ante la importante afluencia de ciudadanos y visitantes que se prevé durante estos días.

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Puntualizó que la logística del Coahuila 1000 tendrá atención prioritaria, debido a que el municipio será punto de encuentro para competidores nacionales e internacionales. Destacó la importancia de brindar un buen recibimiento y garantizar que las acciones preventivas y de vialidad funcionen de manera eficiente desde el inicio de la competencia.

En este sentido, precisó que la salida oficial del rally será el viernes a las 6:00 horas para el grupo competitivo, mientras que el contingente recreativo comenzará su recorrido entre las 8:00 y 9:00 horas, con el propósito de mantener una distancia adecuada entre ambos grupos.

Asimismo, el alcalde explicó que, una vez concluida la logística relacionada con el recorrido motorizado, los esfuerzos se concentrarán en el partido entre Santos Laguna y Chivas, previsto como el evento con mayor concentración de aficionados durante la jornada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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