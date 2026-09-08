IMSS Coahuila responde a denuncia por muerte de bebé en San Pedro de las Colonias

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    IMSS Coahuila responde a denuncia por muerte de bebé en San Pedro de las Colonias
    Rosy Uribe exigió justicia tras el fallecimiento de su bebé en el IMSS de San Pedro. REDES SOCIALES

El IMSS aseguró que brindó atención médica a la madre y su bebé y que el traslado a Torreón se realizó ante la complejidad del parto

SAN PEDRO, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila respondió a la denuncia pública realizada por Rosy Uribe, quien exigió justicia tras el fallecimiento de su bebé y señaló presuntas deficiencias en la atención médica recibida en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21, en San Pedro.

La institución lamentó el fallecimiento de la menor y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

A través de un comunicado, el IMSS aseguró que tanto la madre como la bebé recibieron atención médica institucional desde su ingreso al HGSZ No. 21, ocurrido en octubre del año pasado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/madre-se-planta-en-hospital-y-exige-justicia-por-muerte-de-su-bebe-en-san-pedro-coahuila-GB23335715

Explicó que, debido a la complejidad del parto, se solicitó el traslado al Hospital General de Zona (HGZ) No. 18, en Torreón, con el objetivo de dar continuidad a la atención especializada requerida por la paciente.

La representación del Seguro Social sostuvo que durante la estancia hospitalaria se proporcionaron atención y tratamiento de acuerdo con la condición médica de la paciente y que las alternativas de manejo fueron informadas previamente a los familiares, quienes, afirmó, estuvieron de acuerdo con los procedimientos.

La postura del IMSS se da luego de que la madre difundiera un video en redes sociales en el que denunció presuntas irregularidades y demandó el esclarecimiento del caso.

MUJER RESPONDE A COMUNICADO

La mujer compartió un video luego de la respuesta emitida por el IMSS, en el que sostuvo su versión sobre lo ocurrido el día que acudió al hospital. Aseguró que sí fue recibida en la unidad médica, pero afirmó que en ese momento no había ginecólogo y que únicamente fue atendida por dos médicos generales.

De acuerdo con su relato, uno de ellos le realizó un tacto y le comentó que ya se podía sentir la cabeza de la bebé, aunque considera se habría tratado de la cadera. La mujer señaló además que, pese a las condiciones que presentaba, se le indicó que no era necesario trasladarla a Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias

Localizaciones


Coahuila
san pedro de las colonias

Organizaciones


IMSS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Zedillo y su deuda neoliberal

Zedillo y su deuda neoliberal
true

Energía eléctrica: se requiere suministro estable
true

POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo
De abrirse el vuelo a Tijuana, Saltillo tendría conectividad aérea con cinco de los seis aeropuertos con mayor tráfico.

Analizan con Volaris viabilidad de vuelo Saltillo-Tijuana
Los constantes apagones en la Región Sureste afectan a la industria que corre el riesgo de sufrir afectaciones.

Golpean apagones a la industria en Derramadero y Ramos Arizpe
La Explanada del Ateneo Fuente será el punto de encuentro para los aficionados de los Cowboys que participen en la celebración de aniversario.

¿Eres fan de los Cowboys? Invitan a foto oficial en Saltillo por su 13 aniversario
Video publicado por la Casa Blanca a través de X

A lo “Linterna Verde”: la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar el muro fronterizo de Trump

Por el momento, Tau Robotics puso en marcha los servicios de robots humanoides como Chelsea y Elon que realizan tareas domésticas tales como pasar la aspiradora o limpiar las encimeras de la cocina.

Una empresa ofrece por 30 dólares la hora robots humanoides para hacer los servicios de limpieza en San Francisco