IMSS Coahuila responde a denuncia por muerte de bebé en San Pedro de las Colonias

A través de un comunicado, el IMSS aseguró que tanto la madre como la bebé recibieron atención médica institucional desde su ingreso al HGSZ No. 21, ocurrido en octubre del año pasado.

La institución lamentó el fallecimiento de la menor y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

SAN PEDRO, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila respondió a la denuncia pública realizada por Rosy Uribe, quien exigió justicia tras el fallecimiento de su bebé y señaló presuntas deficiencias en la atención médica recibida en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21, en San Pedro.

Explicó que, debido a la complejidad del parto, se solicitó el traslado al Hospital General de Zona (HGZ) No. 18, en Torreón, con el objetivo de dar continuidad a la atención especializada requerida por la paciente.

La representación del Seguro Social sostuvo que durante la estancia hospitalaria se proporcionaron atención y tratamiento de acuerdo con la condición médica de la paciente y que las alternativas de manejo fueron informadas previamente a los familiares, quienes, afirmó, estuvieron de acuerdo con los procedimientos.

La postura del IMSS se da luego de que la madre difundiera un video en redes sociales en el que denunció presuntas irregularidades y demandó el esclarecimiento del caso.

MUJER RESPONDE A COMUNICADO

La mujer compartió un video luego de la respuesta emitida por el IMSS, en el que sostuvo su versión sobre lo ocurrido el día que acudió al hospital. Aseguró que sí fue recibida en la unidad médica, pero afirmó que en ese momento no había ginecólogo y que únicamente fue atendida por dos médicos generales.

De acuerdo con su relato, uno de ellos le realizó un tacto y le comentó que ya se podía sentir la cabeza de la bebé, aunque considera se habría tratado de la cadera. La mujer señaló además que, pese a las condiciones que presentaba, se le indicó que no era necesario trasladarla a Torreón.