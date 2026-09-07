Madre se planta en hospital y exige justicia por muerte de su bebé en San Pedro, Coahuila

La madre se plantó frente al hospital y grabó un video en el que expuso públicamente el caso y las dificultades que, asegura, enfrentó desde el nacimiento de la menor. La grabación comenzó a circular en redes sociales y volvió a poner bajo la atención pública los señalamientos de la familia.

SAN PEDRO, COAH.— “Ya no tengo nada que perder, no me voy a quedar callada”. Con esas palabras, Rosy Uribe llegó este lunes 7 de septiembre a las instalaciones del IMSS de San Pedro para reclamar justicia por la muerte de su hija María Luciana, una bebé que permaneció hospitalizada durante prácticamente sus 10 meses de vida.

Hasta ahora, no se han hecho públicos resultados periciales que determinen oficialmente la causa de muerte ni una resolución que establezca responsabilidades para el hospital o cuerpo médico involucrado.

De acuerdo con el relato de Uribe, todo comenzó el 23 de octubre de 2025, cuando acudió a la Clínica 21 del IMSS en San Pedro para dar a luz. La mujer sostiene que no había un ginecólogo disponible y que fue atendida por médicos generales.

Según su versión, María Luciana se encontraba en posición podálica y quedó atorada durante el nacimiento, provocando una grave falta de oxígeno que posteriormente habría derivado en daño cerebral irreversible. La menor fue trasladada para recibir atención médica y terminó internada en el Hospital General de Zona número 18 del IMSS, en Torreón.

Durante casi 10 meses, la bebé permaneció bajo atención médica y, según la familia, conectada a un respirador artificial debido a su delicado estado de salud.

María Luciana murió el 4 de agosto de 2026. Tras el fallecimiento, sus familiares aseguran que existe una denuncia penal contra los médicos que participaron en la atención del parto y ahora exigen que la Fiscalía General del Estado esclarezca los hechos.

Durante el video difundido este lunes, Uribe también habló de los gastos que enfrentó por traslados, medicamentos y otros apoyos durante la prolongada hospitalización.