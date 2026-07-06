Llevarán brigada de salud integral a la colonia Elsa Hernández de Monclova

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que la jornada se realizará el próximo 10 de julio, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la plaza de la colonia, ubicada a un costado de la Comandancia de Seguridad Pública, donde los asistentes podrán acceder a diversos servicios sin costo.

FRONTERA, COAH.- Con consultas médicas, medicamentos, vacunas, exámenes de la vista y atención especializada, el Gobierno Municipal de Frontera llevará una Brigada de Salud Integral a la colonia Elsa Hernández, con el objetivo de acercar servicios de salud gratuitos a las familias.

La brigada será coordinada por la Dirección de Salud Municipal, en coordinación con el DIF Frontera, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 y el Servicio Nacional de Salud Pública, sumando esfuerzos para brindar atención médica preventiva y de seguimiento a la población.

Durante la jornada se ofrecerán consultas médicas generales, entrega de medicamentos, aplicación de vacunas del cuadro básico, monitoreo de enfermedades crónicas, toma de glucosa, atención en salud mental y un módulo de salud animal con vacunación antirrábica y baños garrapaticidas para mascotas.

Además, personal de Seguridad Vial realizará dinámicas con lentes de simulación para crear conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Como parte de los servicios especializados, se brindarán consultas de Medicina Interna con enfoque en obesidad, Geriatría y Rehabilitación, además de exámenes gratuitos de la vista y la posibilidad de adquirir lentes a bajo costo.

La alcaldesa señaló que su administración continúa gestionando la incorporación de más especialistas para fortalecer estas brigadas, las cuales seguirán llevándose a cabo de manera permanente en distintos sectores del municipio.

Finalmente, Sara Irma Pérez Cantú invitó a las familias de la colonia Elsa Hernández y de sectores aledaños a aprovechar esta jornada gratuita, reiterando el compromiso de su gobierno de acercar servicios de salud de calidad directamente a las colonias.