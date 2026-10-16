Incendio consume bodega de cerveza en Torreón; deja solo daños materiales
El fuego comenzó en cajas de cartón afuera del establecimiento y se propagó al interior; Bomberos controlaron las llamas sin personas lesionadas
TORREÓN, COAH.- Un incendio que comenzó en el exterior de un depósito de cerveza se extendió hacia una bodega construida con láminas, lo que provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Torreón. El siniestro fue controlado sin personas lesionadas, aunque dejó daños materiales.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas de este viernes, en el cruce de las calles Zacatecas y Juan E. García, en la colonia Centro, donde fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para evitar mayores afectaciones.
De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, la emergencia fue reportada inicialmente como un árbol en llamas. Sin embargo, al arribar al sitio, los elementos descubrieron que el fuego se concentraba en varias cajas de cartón ubicadas afuera del establecimiento.
La presencia de material altamente combustible favoreció que las llamas avanzaran rápidamente hasta alcanzar el interior del almacén, por lo que los bomberos realizaron maniobras para contener su propagación.
Tras los trabajos de combate y enfriamiento, los cuerpos de emergencia consiguieron extinguir el incendio y descartaron personas lesionadas.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias que originaron el fuego. Las autoridades informaron que se llevará a cabo el peritaje correspondiente para establecer las causas.
Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a través del 911 o directamente al teléfono 871 712 0066, disponible las 24 horas.