Incendio consume bodega de cerveza en Torreón; deja solo daños materiales

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    Incendio consume bodega de cerveza en Torreón; deja solo daños materiales
    Cajas de cerveza quedaron sobre el pavimento tras el fuego registrado en la colonia Centro de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El fuego comenzó en cajas de cartón afuera del establecimiento y se propagó al interior; Bomberos controlaron las llamas sin personas lesionadas

TORREÓN, COAH.- Un incendio que comenzó en el exterior de un depósito de cerveza se extendió hacia una bodega construida con láminas, lo que provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Torreón. El siniestro fue controlado sin personas lesionadas, aunque dejó daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas de este viernes, en el cruce de las calles Zacatecas y Juan E. García, en la colonia Centro, donde fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para evitar mayores afectaciones.

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De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, la emergencia fue reportada inicialmente como un árbol en llamas. Sin embargo, al arribar al sitio, los elementos descubrieron que el fuego se concentraba en varias cajas de cartón ubicadas afuera del establecimiento.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón combaten las llamas que se propagaron hacia una bodega construida con láminas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón combaten las llamas que se propagaron hacia una bodega construida con láminas. SANDRA GÓMEZ

La presencia de material altamente combustible favoreció que las llamas avanzaran rápidamente hasta alcanzar el interior del almacén, por lo que los bomberos realizaron maniobras para contener su propagación.

Tras los trabajos de combate y enfriamiento, los cuerpos de emergencia consiguieron extinguir el incendio y descartaron personas lesionadas.

$!Los bomberos realizaron maniobras de combate y enfriamiento para extinguir el incendio, que no dejó personas lesionadas.
Los bomberos realizaron maniobras de combate y enfriamiento para extinguir el incendio, que no dejó personas lesionadas. SANDRA GÓMEZ

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que originaron el fuego. Las autoridades informaron que se llevará a cabo el peritaje correspondiente para establecer las causas.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a través del 911 o directamente al teléfono 871 712 0066, disponible las 24 horas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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