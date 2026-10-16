Resguardan a joven de 25 años con demencia temprana en Torreón

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    Resguardan a joven de 25 años con demencia temprana en Torreón
    Los policías municipales se comunicaron con el padre de la joven para organizar su regreso a casa. ARCHIVO

El reporte se recibió a las 04:55 horas en el cruce de Cuauhtémoc y Ávila Camacho; los oficiales contactaron al padre de la mujer para coordinar su retorno seguro al domicilio familiar

TORREÓN, COAH.- Una joven de 25 años fue localizada desorientada en calles de Torreón durante la madrugada de este jueves, por lo que elementos de la Unidad Violeta de la Policía Municipal intervinieron para ponerla a salvo y facilitar su regreso al domicilio familiar.

El reporte se recibió alrededor de las 04:55 horas, cuando ciudadanos alertaron sobre la presencia de una mujer en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Ávila Camacho. Al arribar, los oficiales identificaron a Nancy, quien ya había sido atendida anteriormente por la corporación.

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Durante la intervención, los agentes establecieron comunicación con el padre de la joven para informarle de la situación y coordinar su regreso a casa. De acuerdo con los datos recabados, Nancy cuenta con un diagnóstico de demencia temprana, condición que puede ocasionarle episodios de desorientación y dificultar que encuentre el camino de regreso a su vivienda.

Tras brindarle atención y verificar que no presentara lesiones, los policías la acompañaron hasta su domicilio, donde quedó bajo el resguardo de sus familiares.

El caso se atendió como parte de las labores de proximidad social de la Policía Municipal, mediante las cuales los elementos brindan apoyo a personas en situación vulnerable y atienden reportes ciudadanos que requieren intervención inmediata, aunque no estén relacionados directamente con la comisión de algún delito.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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