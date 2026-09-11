Inicia colocación de trabes del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mejorar la conectividad y la movilidad urbana, la Administración Municipal de Torreón dio inicio a una nueva y trascendental etapa en la construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos: la colocación de las trabes que darán forma a la estructura principal del viaducto sobre el bulevar Revolución. Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas, informó que este día arrancó oficialmente la instalación de los primeros segmentos, los cuales continuarán colocándose de manera gradual conforme al programa establecido de ejecución de la obra.

El funcionario detalló que estas labores no son menores, ya que implican maniobras altamente especializadas. El proceso abarca desde la preparación del área y la rigurosa revisión de los elementos de soporte, hasta el complejo izaje y posicionamiento mediante el uso de maquinaria y equipo de gran capacidad. “Las trabes que estamos instalando se colocan sobre los pilotes, que son las columnas de cimentación que previamente se construyeron mediante perforaciones. Sobre esos pilotes se encuentra el cabezal, que funciona como un amarre estructural de concreto y acero, y es precisamente ahí donde descansan las trabes”, explicó el titular de Obras Públicas. Asimismo, destacó el papel crucial que desempeñan estas piezas de ingeniería, las cuales fungirán como el soporte principal del viaducto. Estas estructuras sostendrán las losas por las que posteriormente circularán peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

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Adicionalmente, en puntos estratégicos cumplirán con una función de reforzamiento estructural para estabilizar las paredes del viaducto y prevenir movimientos, garantizando así la seguridad y durabilidad a largo plazo. Von Bertrab Saracho puntualizó que el avance en la colocación de estos elementos abrirá la puerta a las siguientes fases constructivas, consolidando la infraestructura que enlazará diversos sectores de la ciudad. Para cerrar, el funcionario agradeció la comprensión de los torreonenses ante las molestias temporales en el tráfico. “Sabemos que una obra de esta magnitud puede representar algunos ajustes en la circulación, por lo que agradecemos la paciencia y colaboración de la ciudadanía. Estamos construyendo una obra que traerá beneficios importantes para la movilidad y la conectividad de Torreón, y que será de gran utilidad para las familias laguneras durante muchos años”, concluyó.