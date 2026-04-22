Inicia construcción del Parque Lineal Oriente en Torreón: un pulmón de 3.7 km para el sector

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 100 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dieron el banderazo de inicio a las obras del Parque Lineal Oriente. El proyecto busca transformar el entorno de más de 100 mil habitantes. Durante el arranque, el mandatario estatal señaló que la obra abarcará 3.7 kilómetros. Se extenderá desde la carretera Torreón–Matamoros hasta el ejido Santa Fe. El objetivo es intervenir áreas que históricamente han carecido de espacios públicos de calidad.

Jiménez Salinas explicó que el proyecto responde a una visión de urbanismo orientada a recuperar zonas en desuso. Señaló que se busca dotarlas de seguridad, funcionalidad y accesibilidad. ”Buscamos elevar el estándar de vida de las familias mediante áreas dignas que incentiven el deporte, la cultura y la integración, creando al mismo tiempo un tejido social más sólido y seguro”, afirmó. El plan contempla más de 12 mil metros cuadrados de andadores y banquetas. También incluye una ciclovía de doble sentido a lo largo del trayecto. El diseño considera cruces peatonales seguros y accesos universales. Se suman áreas de descanso con mobiliario urbano e iluminación, canchas de fútbol rápido, gimnasios al aire libre, zonas infantiles, un foro cultural y una biblioteca.

El gobernador agregó que el proyecto también impactará en la plusvalía de la zona, al mejorar la imagen urbana y las condiciones de habitabilidad.

Por su parte, el alcalde señaló que la obra permitirá recuperar un espacio que permaneció en abandono durante años. Indicó que beneficiará a más de 50 colonias, entre ellas Sol de Oriente, Villas del Sol, Jardines Universidad y Villas del Bosque. Añadió que este parque forma parte de un plan más amplio que incluye pavimentación, drenaje, techumbres y programas sociales. Como parte de los trabajos previos, se retiraron más de 13 mil toneladas de desechos y escombro del área.

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