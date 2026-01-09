Inicia UAdeC capacitación del Código Centinela para prevenir conductas suicidas en La Laguna

Con el objetivo de fortalecer la atención a la salud mental y prevenir conductas suicidas en la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil (CIJ), dio inicio a la capacitación para la implementación del protocolo Código Centinela UAdeC “Un escudo protector para nuestra comunidad universitaria”, así como al primer taller denominado “Héroes del Entorno”.

El arranque de estas actividades se llevó a cabo en la Infoteca “León Felipe” de Ciudad Universitaria de Torreón, con la presencia de la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría; el tercer regidor del Ayuntamiento de Torreón y presidente de la Comisión de Salud Municipal, Roberto Bernal Gómez; la directora del CIJ Torreón, Cecilia Martínez López; la directora de la Escuela de Psicología UL, Cynthia Carolina Castañón Perales; el director de Prevención Social de la Violencia de Torreón, José Armando González Murillo, así como directivos y personal manual y administrativo de escuelas y facultades de la Unidad Laguna.

Durante su mensaje, Sandra López Chavarría destacó que, por invitación e iniciativa del regidor Roberto Bernal, desde el año pasado se comenzó con la elaboración del protocolo Código Centinela, cuyo objetivo es capacitar a docentes, vigilantes y personal manual y administrativo para que sean los primeros en intervenir ante situaciones de crisis de salud mental, mediante un protocolo de atención y prevención que genere una respuesta coordinada, escalonada y ética.

Añadió que el Código Centinela, también conocido como Código 100, se convierte hoy en una realidad con el inicio del primer taller “Héroes del Entorno”. Posteriormente, se realizará una segunda capacitación dirigida a médicos, psicólogos, trabajadores sociales y representantes de atención de cada escuela y facultad, quienes asumirán la dirección operativa, la toma de decisiones y la intervención especializada.

Por su parte, Roberto Bernal Gómez agradeció a la UAdeC la oportunidad de iniciar la capacitación y hacer posible la futura implementación del Código Centinela, al señalar que el cuidado de la salud mental en la comunidad educativa de la región lagunera es una necesidad impostergable. Subrayó que las instituciones educativas no solo forman académicos, sino que también son espacios donde se construyen la identidad, la autoestima, el proyecto de vida y el sentido de pertenencia.

“En nuestra región, como en muchas otras partes del país, hemos sido testigos del aumento de problemáticas como la ansiedad, la depresión, la violencia, el abandono escolar y, en los casos más extremos, el suicidio”, expresó.

En este contexto, explicó que el Código 100 adquiere especial relevancia al ser una estrategia orientada a salvar vidas, fortalecer la detección temprana de conductas de riesgo y generar una respuesta organizada, humana y oportuna ante crisis de salud mental, brindando herramientas claras a docentes, directivos, personal administrativo, madres y padres de familia, así como a los propios estudiantes.

El Código Centinela UAdeC es un sistema universitario de respuesta integral e inmediata ante la ideación y conducta suicida, diseñado para proteger la salud mental de la comunidad estudiantil, docente y administrativa, en coordinación con la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) de Coahuila y en cumplimiento con la Ley Estatal de Prevención del Suicidio.