UAdeC abre inscripciones a Talleres Culturales del semestre enero-junio 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, lanzó la convocatoria para que jóvenes y adultos se inscriban a los Talleres Culturales correspondientes al semestre enero-junio 2026, con una amplia oferta de disciplinas artísticas y culturales.

Los talleres se impartirán de manera presencial, bajo la guía de instructores con amplia trayectoria, en distintos días y horarios y con tarifas accesibles, con el objetivo de que las y los participantes puedan perfeccionar habilidades, descubrir nuevos intereses y aprovechar su tiempo libre de forma productiva, fortaleciendo su desarrollo humano, formación académica y relaciones sociales.

Las actividades se llevarán a cabo en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo Norte número 211, en el Centro Histórico de Saltillo. El inicio de clases está programado a partir del 12 de enero. La inscripción general por taller tiene un costo de 400 pesos, además de tarifas semestrales o mensuales variables, según el curso.

Dentro de la oferta se encuentra el taller de Cortometraje, dirigido a jóvenes y adultos, que se impartirá los lunes y martes a las 17:00 horas, a partir del 12 de enero, a cargo del licenciado en Producción Cinematográfica, Fernando Recio. El taller de Violín se realizará los miércoles a las 16:00 horas, iniciando el 14 de enero, con el maestro Samuel Quintero.

El taller de Pintura al Óleo se ofrecerá los viernes a las 17:00 horas o sábados a las 12:00 horas, a partir del 23 de enero, bajo la instrucción del maestro José Luis Covarrubias. Mini Print con Monotipia, dirigido a jóvenes, adultos y niños a partir de los siete años, se impartirá los martes a las 15:00 horas, iniciando el 27 de enero, con la maestra María Paula Hinojosa Reyes.

Asimismo, se contará con el taller de Creación Literaria, para jóvenes y adultos, los miércoles a las 16:00 horas, a partir del 21 de enero, a cargo de la maestra Patricia Valdés; y Dibujo en Caricatura, dirigido a niños de 7 a 12 años, los sábados a las 10:00 horas, iniciando el 24 de enero, con la maestra Maly Chávez.

También se impartirá Dibujo Artístico, los sábados a las 10:00 horas, a partir del 24 de enero, con el maestro José Luis Covarrubias; Meditación, dirigida a jóvenes y adultos, los miércoles a las 18:30 horas, iniciando el 21 de enero, con el maestro Kelsang Damcho; y Alfarería, los lunes a las 15:00 horas, a partir del 26 de enero, con la maestra Estefanía Ramírez.

En el área musical se ofrecerán los talleres de Piano, los lunes o martes a las 19:00 horas, con inicio el 3 de febrero, y Solfeo, los viernes a las 17:00 horas, a partir del 6 de febrero, ambos impartidos por el maestro Rodrigo Herrera.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 410 97 05.