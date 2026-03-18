Intensifican cerco sanitario en Torreón tras deceso de niña por rickettsia

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Intensifican cerco sanitario en Torreón tras deceso de niña por rickettsia
    Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud de Coahuila, advirtió que la detección oportuna de la rickettsiosis es clave para salvar vidas y evitar complicaciones graves en los pacientes. SANDRA GÓMEZ

La muerte de una niña por rickettsiosis en Torreón encendió la alerta sanitaria en Coahuila, donde autoridades advierten sobre la importancia de detectar a tiempo los síntomas

TORREÓN, COAH.- Luego del fallecimiento de una niña de 9 años por rickettsiosis en Torreón, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la menor llegó al Hospital General tras cuatro días de síntomas. Esta demora es crítica, pues el personal médico advierte que el parecido de los signos con otros padecimientos suele derivar en diagnósticos erróneos y tratamientos tardíos que complican el cuadro clínico.

Al ingresar al nosocomio, los pacientes ya presentan daños orgánicos múltiples, lo que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia.

En este caso particular, se detectó que la menor convivía con canes en situación de calle, un factor de riesgo determinante para el contacto con la garrapata.

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Ante esto, se desplegó un operativo en el fraccionamiento Ana que incluye fumigación, revisión de mascotas y búsqueda activa de casos sospechosos.

En lo que va del año, Coahuila suma cinco casos confirmados, de los cuales cuatro han sido letales en municipios como Torreón, Ramos Arizpe y Frontera.

Aguirre Vázquez subrayó que la detección precoz es la única vía para salvar vidas, instando a la población a vigilar síntomas como fiebre alta, debilidad extrema y manchas en la piel (petequias).

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Finalmente, la Secretaría de Salud exhortó a los dueños de mascotas a aprovechar las campañas gratuitas de vacunación y desparasitación.

Asimismo, se recordó que mantener patios limpios y libres de cacharros es fundamental para eliminar los criaderos del vector y evitar que más familias enfrenten estas tragedias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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