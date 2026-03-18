Intensifican cerco sanitario en Torreón tras deceso de niña por rickettsia
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La muerte de una niña por rickettsiosis en Torreón encendió la alerta sanitaria en Coahuila, donde autoridades advierten sobre la importancia de detectar a tiempo los síntomas
TORREÓN, COAH.- Luego del fallecimiento de una niña de 9 años por rickettsiosis en Torreón, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la menor llegó al Hospital General tras cuatro días de síntomas. Esta demora es crítica, pues el personal médico advierte que el parecido de los signos con otros padecimientos suele derivar en diagnósticos erróneos y tratamientos tardíos que complican el cuadro clínico.
Al ingresar al nosocomio, los pacientes ya presentan daños orgánicos múltiples, lo que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia.
En este caso particular, se detectó que la menor convivía con canes en situación de calle, un factor de riesgo determinante para el contacto con la garrapata.
Ante esto, se desplegó un operativo en el fraccionamiento Ana que incluye fumigación, revisión de mascotas y búsqueda activa de casos sospechosos.
En lo que va del año, Coahuila suma cinco casos confirmados, de los cuales cuatro han sido letales en municipios como Torreón, Ramos Arizpe y Frontera.
Aguirre Vázquez subrayó que la detección precoz es la única vía para salvar vidas, instando a la población a vigilar síntomas como fiebre alta, debilidad extrema y manchas en la piel (petequias).
Finalmente, la Secretaría de Salud exhortó a los dueños de mascotas a aprovechar las campañas gratuitas de vacunación y desparasitación.
Asimismo, se recordó que mantener patios limpios y libres de cacharros es fundamental para eliminar los criaderos del vector y evitar que más familias enfrenten estas tragedias.