Intensifican cerco sanitario en Torreón tras deceso de niña por rickettsia

TORREÓN, COAH.- Luego del fallecimiento de una niña de 9 años por rickettsiosis en Torreón, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la menor llegó al Hospital General tras cuatro días de síntomas. Esta demora es crítica, pues el personal médico advierte que el parecido de los signos con otros padecimientos suele derivar en diagnósticos erróneos y tratamientos tardíos que complican el cuadro clínico.

Al ingresar al nosocomio, los pacientes ya presentan daños orgánicos múltiples, lo que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia.

En este caso particular, se detectó que la menor convivía con canes en situación de calle, un factor de riesgo determinante para el contacto con la garrapata.