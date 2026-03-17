Torreón: llaman a padres de familia a concluir registro de becas; habilitan sedes físicas

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Torreón
/ 17 marzo 2026
    Torreón: llaman a padres de familia a concluir registro de becas; habilitan sedes físicas
    El objetivo es que ningún estudiante de primaria pierda el beneficio por falta de acceso a herramientas digitales, señalan en conferencia de prensa. SANDRA GÓMEZ

En la región Laguna hay cerca de 59 mil alumnos inscritos, pero 2 de cada 10 aún no han sido registrados

TORREÓN, COAH.- Ante el próximo cierre de la plataforma para la beca Rita Cetina, programado para este jueves 19 de marzo, autoridades educativas reforzaron la atención presencial mediante módulos concentradores en Torreón y la zona Laguna.

El objetivo es apoyar a las familias que no han podido completar el proceso digital, asegurando que ningún estudiante de primaria pierda el beneficio por falta de herramientas tecnológicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ultimos-dias-para-registrarse-en-la-beca-rita-cetina-para-estudiantes-de-primaria-PE19599204

Carlos Rodiles, coordinador estatal del programa, informó que en el Palacio Federal de Torreón se brindará soporte para registros manuales. Es indispensable que los tutores acudan con la CURP propia y del menor, comprobante de domicilio, identificación oficial y la clave de la escuela (CCT). Actualmente, la Laguna reporta cerca de 59 mil inscritos, pero se estima que dos de cada diez alumnos aún no han sido dados de alta en el sistema.

A nivel nacional, la beca refleja una inversión superior a los 34 mil millones de pesos para fortalecer la permanencia en las aulas. En Coahuila, el programa impactará a más de 228 mil jóvenes distribuidos en los tres niveles de becas federales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/la-beca-benito-juarez-depositara-pago-doble-de-3-mil-800-pesos-en-abril-de-2026-OL19569106

Las autoridades destacaron que, tras concluir el periodo de registro, la siguiente fase será la bancarización de los beneficiarios durante el bimestre mayo-junio.

Finalmente, se recordó que la dispersión de los fondos está programada para agosto, una vez concluida la validación de expedientes. Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca reducir las brechas sociales y garantizar que el factor económico no sea un impedimento para que los niños y niñas de Coahuila continúen con su formación académica.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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