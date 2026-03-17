Torreón: llaman a padres de familia a concluir registro de becas; habilitan sedes físicas

TORREÓN, COAH.- Ante el próximo cierre de la plataforma para la beca Rita Cetina, programado para este jueves 19 de marzo, autoridades educativas reforzaron la atención presencial mediante módulos concentradores en Torreón y la zona Laguna. El objetivo es apoyar a las familias que no han podido completar el proceso digital, asegurando que ningún estudiante de primaria pierda el beneficio por falta de herramientas tecnológicas.

Carlos Rodiles, coordinador estatal del programa, informó que en el Palacio Federal de Torreón se brindará soporte para registros manuales. Es indispensable que los tutores acudan con la CURP propia y del menor, comprobante de domicilio, identificación oficial y la clave de la escuela (CCT). Actualmente, la Laguna reporta cerca de 59 mil inscritos, pero se estima que dos de cada diez alumnos aún no han sido dados de alta en el sistema. A nivel nacional, la beca refleja una inversión superior a los 34 mil millones de pesos para fortalecer la permanencia en las aulas. En Coahuila, el programa impactará a más de 228 mil jóvenes distribuidos en los tres niveles de becas federales.

Las autoridades destacaron que, tras concluir el periodo de registro, la siguiente fase será la bancarización de los beneficiarios durante el bimestre mayo-junio. Finalmente, se recordó que la dispersión de los fondos está programada para agosto, una vez concluida la validación de expedientes. Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca reducir las brechas sociales y garantizar que el factor económico no sea un impedimento para que los niños y niñas de Coahuila continúen con su formación académica.

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