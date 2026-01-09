Intensifican en Torreón operativos y apoyo social ante llegada del frente frío 27

Torreón
/ 9 enero 2026
    Intensifican en Torreón operativos y apoyo social ante llegada del frente frío 27
    Las personas en situación de calle serán trasladadas a alguno de los tres albergues municipales FOTO: SANDRA GÓMEZ

El objetivo es localizar a personas en situación de calle o vulnerabilidad

TORREÓN, COAH.- Ante la llegada del frente frío número 27, la Dirección de Protección Civil de Torreón anunció que a partir de este viernes 9 de enero se intensificarán los rondines de vigilancia en la ciudad, con el objetivo es identificar a personas en situación de calle o vulnerabilidad para trasladarlas a algunos de los tres albergues municipales.

Además, se desplegarán brigadas móviles con alimentos calientes y cobijas para atender a quienes rechacen ser trasladados, garantizando así que nadie quede desprotegido ante las bajas temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenderán suministro de Agua Saludable para interconectar municipios laguneros

Jorge Luis Juárez, titular de la dependencia, advirtió que, aunque el descenso más marcado será el domingo 11 con mínimas de hasta 5 grados centígrados, el ambiente gélido se sentirá desde la noche del sábado.

Por ello, recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más susceptibles a los efectos del frío.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón rompe récord de tráfico aéreo; se prepara para el Mundial de Fútbol

Actualmente, cada refugio tiene capacidad para 20 personas, con posibilidad de ampliarse si la demanda sube. Los refugios, ubicados en distintos puntos de la ciudad, cuentan con colchonetas, mantas y servicios básicos, brindando un espacio seguro y digno para quienes lo requieran.

El funcionario señaló que, actualmente, el promedio de atención es de cinco a siete personas diarias. Sin embargo, en temporadas de frío extremo, esa cifra suele incrementarse, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a quienes se encuentren en situación de calle o presenten signos de hipotermia, y así facilitar la intervención oportuna de las autoridades.

Temas


Clima
Ciudades

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
true

Coahuila: Los partidos políticos deben escoger candidatos distinguidos al Congreso local
true

El hermoso evangelio de los bravucones
Coparmex señaló que el ajuste no es una dilación, sino una medida preventiva para evitar conflictos legales de la empresa.

Coparmex Monclova respalda ampliación de plazo en subasta de AHMSA
true

El petróleo para Cuba, un costo diplomático para Sheinbaum
true

Coahuila: Violencia de género, una conducta muy extendida