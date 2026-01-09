Intensifican en Torreón operativos y apoyo social ante llegada del frente frío 27

TORREÓN, COAH.- Ante la llegada del frente frío número 27, la Dirección de Protección Civil de Torreón anunció que a partir de este viernes 9 de enero se intensificarán los rondines de vigilancia en la ciudad, con el objetivo es identificar a personas en situación de calle o vulnerabilidad para trasladarlas a algunos de los tres albergues municipales.

Además, se desplegarán brigadas móviles con alimentos calientes y cobijas para atender a quienes rechacen ser trasladados, garantizando así que nadie quede desprotegido ante las bajas temperaturas.

Jorge Luis Juárez, titular de la dependencia, advirtió que, aunque el descenso más marcado será el domingo 11 con mínimas de hasta 5 grados centígrados, el ambiente gélido se sentirá desde la noche del sábado.

Por ello, recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más susceptibles a los efectos del frío.

Actualmente, cada refugio tiene capacidad para 20 personas, con posibilidad de ampliarse si la demanda sube. Los refugios, ubicados en distintos puntos de la ciudad, cuentan con colchonetas, mantas y servicios básicos, brindando un espacio seguro y digno para quienes lo requieran.

El funcionario señaló que, actualmente, el promedio de atención es de cinco a siete personas diarias. Sin embargo, en temporadas de frío extremo, esa cifra suele incrementarse, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a quienes se encuentren en situación de calle o presenten signos de hipotermia, y así facilitar la intervención oportuna de las autoridades.