Torreón rompe récord de tráfico aéreo; se prepara para el Mundial de Fútbol
La expansión de la terminal aérea es prioritaria para atender la demanda anticipada por la Copa del Mundo 2026
TORREÓN, COAH.– Con un total de 842,608 usuarios transportados durante 2025, el Aeropuerto de Torreón registró el mayor flujo de su historia.
Este crecimiento del 3.6% global y del 12.9% en vuelos internacionales es síntoma de la intensa actividad económica y de servicios en la ciudad, según informó Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico.
El funcionario enfatizó que la prioridad es la expansión de la terminal aérea para responder a la demanda de cara a la Copa del Mundo, evento que atraerá a cientos de visitantes en junio. Asimismo, se mantiene el diálogo con OMA para ajustar las tarifas (TUA) y mejorar la competitividad de la plaza.
Gracias a las gestiones del alcalde Román Alberto Cepeda, la oferta de vuelos se ha robustecido con destinos clave como San Antonio, el AIFA y, recientemente, las rutas de TAR hacia el norte y pacífico del país, sumando este lunes la conexión directa a Monterrey.
“La conectividad es el motor de nuestra competitividad”, puntualizó Valdés al asegurar que este año se buscarán nuevas rutas hacia el extranjero.