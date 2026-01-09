Torreón rompe récord de tráfico aéreo; se prepara para el Mundial de Fútbol

TORREÓN, COAH.– Con un total de 842,608 usuarios transportados durante 2025, el Aeropuerto de Torreón registró el mayor flujo de su historia.

Este crecimiento del 3.6% global y del 12.9% en vuelos internacionales es síntoma de la intensa actividad económica y de servicios en la ciudad, según informó Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Instalan señalamientos de alto en la calzada La Joya para reforzar la seguridad vial

El funcionario enfatizó que la prioridad es la expansión de la terminal aérea para responder a la demanda de cara a la Copa del Mundo, evento que atraerá a cientos de visitantes en junio. Asimismo, se mantiene el diálogo con OMA para ajustar las tarifas (TUA) y mejorar la competitividad de la plaza.