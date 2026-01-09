Torreón rompe récord de tráfico aéreo; se prepara para el Mundial de Fútbol

Torreón
/ 9 enero 2026
    Torreón rompe récord de tráfico aéreo; se prepara para el Mundial de Fútbol
    El crecimiento total de pasajeros fue del 3.6%, mientras que los vuelos internacionales aumentaron 12.9% FOTO: ESPECIAL

La expansión de la terminal aérea es prioritaria para atender la demanda anticipada por la Copa del Mundo 2026

TORREÓN, COAH.– Con un total de 842,608 usuarios transportados durante 2025, el Aeropuerto de Torreón registró el mayor flujo de su historia.

Este crecimiento del 3.6% global y del 12.9% en vuelos internacionales es síntoma de la intensa actividad económica y de servicios en la ciudad, según informó Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico.

El funcionario enfatizó que la prioridad es la expansión de la terminal aérea para responder a la demanda de cara a la Copa del Mundo, evento que atraerá a cientos de visitantes en junio. Asimismo, se mantiene el diálogo con OMA para ajustar las tarifas (TUA) y mejorar la competitividad de la plaza.

$!Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico.
Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Gracias a las gestiones del alcalde Román Alberto Cepeda, la oferta de vuelos se ha robustecido con destinos clave como San Antonio, el AIFA y, recientemente, las rutas de TAR hacia el norte y pacífico del país, sumando este lunes la conexión directa a Monterrey.

“La conectividad es el motor de nuestra competitividad”, puntualizó Valdés al asegurar que este año se buscarán nuevas rutas hacia el extranjero.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

