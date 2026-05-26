Interno del Penal de Torreón se quita la vida; cumplía condena por feminicidio

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Interno del Penal de Torreón se quita la vida; cumplía condena por feminicidio
    Autoridades estatales iniciaron las investigaciones correspondientes tras el fallecimiento de un interno al interior del penal varonil de Torreón. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Presos
Suicidio

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGE

Autoridades estatales iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y revisar la actuación del personal de seguridad

TORREÓN, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre al interior del Centro Penitenciario Varonil de Torreón, presuntamente por suicidio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el interno aprovechó el desarrollo de las actividades diarias del centro para regresar a su celda y privarse de la vida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-candidaturas-al-congreso-ignoran-armonizacion-de-la-ley-general-de-movilidad-y-seguridad-vial-AN20967421

Trascendió que el fallecido, de 37 años de edad, purgaba una condena de 40 años de prisión por el delito de feminicidio, de los cuales había cumplido tres años y un mes en dicho centro penitenciario.

Tras el hallazgo, la Secretaría de Seguridad Pública informó que activará los protocolos de investigación interna en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el objetivo de revisar la actuación del personal que se encontraba en funciones al momento de los hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presos
Suicidio

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales y federales formalizaron una estrategia conjunta para ampliar el acceso a la educación de jóvenes y personas adultas.

Coahuila y Federación sellan alianza para acelerar el combate al rezago educativo

La legisladora, Magaly Hernández, advirtió que muchos planteles mantienen juegos infantiles con años de antigüedad y desgaste acumulado.

Diputada pide revisar juegos infantiles en escuelas tras muerte de niño en Monclova
La muerte del pequeño Ian sigue sin ser aclarada por las autoridades educativas y ministeriales.

Coahuila: Sedu deja en manos de la Fiscalía investigación por muerte de menor en kínder
Harrison Barnes volverá a colaborar con proyectos de rehabilitación de espacios públicos en Saltillo.

Harrison Barnes donará 100 mil dólares para rehabilitar plazas en Saltillo

Propuesta de la UDC plantea exentar durante tres meses del pago de este impuesto a personas físicas y morales que se registren por primera vez ante el Registro Estatal de Contribuyentes.

Proponen estímulos fiscales para impulsar primer empleo y regularización de negocios en Coahuila
Sandra, madre de Luisa, acudió a la audiencia de vinculación y reiteró su exigencia para que la muerte de su hija sea investigada bajo el protocolo de feminicidio.

Saltillo: ‘Luisa se encontraba en una condición emocional grave que la llevó a tomar la decisión: jueza
La justicia de la 4T

La justicia de la 4T
Coahuila: La agenda de junio

Coahuila: La agenda de junio