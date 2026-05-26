Interno del Penal de Torreón se quita la vida; cumplía condena por feminicidio
Autoridades estatales iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y revisar la actuación del personal de seguridad
TORREÓN, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre al interior del Centro Penitenciario Varonil de Torreón, presuntamente por suicidio.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el interno aprovechó el desarrollo de las actividades diarias del centro para regresar a su celda y privarse de la vida.
Trascendió que el fallecido, de 37 años de edad, purgaba una condena de 40 años de prisión por el delito de feminicidio, de los cuales había cumplido tres años y un mes en dicho centro penitenciario.
Tras el hallazgo, la Secretaría de Seguridad Pública informó que activará los protocolos de investigación interna en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el objetivo de revisar la actuación del personal que se encontraba en funciones al momento de los hechos.