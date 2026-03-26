Inversión en Durango impulsa competitividad regional, afirma el sector empresarial de La Laguna

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Torreón
/ 26 marzo 2026
    Inversión en Durango impulsa competitividad regional, afirma el sector empresarial de La Laguna
    CCE Laguna impulsa agenda común para atraer inversión regional, afirma José Piña Áñvarez. SANDRA GÓMEZ

Coordinación metropolitana marcará futuro económico de la zona metropolitana, afirma José Piña Álvarez, presidente del organismo empresarial

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna calificó como un paso estratégico que el estado de Durango se integre plenamente a las tendencias globales de atracción de capital, fortaleciendo así el ecosistema económico de la zona metropolitana de La Laguna.

José Piña Álvarez, presidente del organismo empresarial, subrayó la importancia de estos proyectos de inversión, señalando que son una “clave para la competitividad del País”.

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El líder de la iniciativa privada destacó que la llegada de nuevas industrias y el fortalecimiento de la infraestructura local no solo atraen capital extranjero, sino que robustecen el ecosistema de innovación y generan oportunidades de desarrollo sostenible.

Para el CCE Laguna, el dinamismo que muestra Durango debe ir acompañado de una agenda metropolitana sólida.

El organismo ha insistido en la necesidad de homologar reglamentos entre los municipios de Coahuila y Durango, con el fin de consolidar a la región como una sola unidad económica que facilite la operatividad de las empresas y brinde certeza jurídica a los inversionistas.

“Consideramos positivo que Durango se sume a esta tendencia global, impulsando proyectos que no solo atraen inversión, sino que también fortalecen el ecosistema de innovación y generan oportunidades de desarrollo económico sostenible”, puntualizó Piña Álvarez.

Finalmente, el Consejo reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades estatales para asegurar que este crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida para los habitantes de la región, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece el nearshoring y la posición geográfica de La Laguna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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