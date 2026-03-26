Inversión en Durango impulsa competitividad regional, afirma el sector empresarial de La Laguna

José Piña Álvarez, presidente del organismo empresarial, subrayó la importancia de estos proyectos de inversión, señalando que son una “clave para la competitividad del País”.

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna calificó como un paso estratégico que el estado de Durango se integre plenamente a las tendencias globales de atracción de capital, fortaleciendo así el ecosistema económico de la zona metropolitana de La Laguna.

El líder de la iniciativa privada destacó que la llegada de nuevas industrias y el fortalecimiento de la infraestructura local no solo atraen capital extranjero, sino que robustecen el ecosistema de innovación y generan oportunidades de desarrollo sostenible.

Para el CCE Laguna, el dinamismo que muestra Durango debe ir acompañado de una agenda metropolitana sólida.

El organismo ha insistido en la necesidad de homologar reglamentos entre los municipios de Coahuila y Durango, con el fin de consolidar a la región como una sola unidad económica que facilite la operatividad de las empresas y brinde certeza jurídica a los inversionistas.

“Consideramos positivo que Durango se sume a esta tendencia global, impulsando proyectos que no solo atraen inversión, sino que también fortalecen el ecosistema de innovación y generan oportunidades de desarrollo económico sostenible”, puntualizó Piña Álvarez.

Finalmente, el Consejo reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades estatales para asegurar que este crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida para los habitantes de la región, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece el nearshoring y la posición geográfica de La Laguna.