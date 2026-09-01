Investigan muerte de burrito bebé en ejido La Partida; hay un detenido en Torreón, Coahuila

TORREÓN, COAH.- La muerte de un burrito bebé, de apenas una semana de nacido, ha provocado una fuerte indignación entre habitantes del ejido La Partida, en Torreón, luego de que la cría fuera localizada decapitada dentro de un rancho durante la mañana del pasado domingo. El pequeño animal, conocido como “Camarito” y también identificado como “Vernon”, era cuidado por trabajadores del Rancho Castillo-Gurrola y permanecía en un corral junto a su madre. De acuerdo con los reportes publicados este martes por medios de La Laguna, el cuerpo fue encontrado junto al alambrado, mientras que la cabeza no ha sido localizada.

La investigación condujo hacia un extrabajador del predio, conocido públicamente como “El Canano”, quien anteriormente realizaba labores como palero y mantenía un conflicto con el propietario, Alejandro Castillo, por el pago de trabajo pendiente. Dos días antes del hallazgo, empleados supuestamente lo habían visto escribiendo con carbón un mensaje dirigido al dueño. Tras descubrirse la muerte del burrito, trabajadores acudieron con policías al domicilio del exempleado. Según los reportes, al percatarse de la presencia de las patrullas, el hombre escapó saltando una barda y fue perseguido hasta la plaza principal de La Partida, donde finalmente fue detenido. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al rancho para realizar las primeras diligencias. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que el detenido sea el responsable de la muerte del animal, por lo que permanece como sospechoso dentro de la investigación.

El caso cobró mayor relevancia debido a que semanas antes habían sido encontrados muertos varios perros en los alrededores, presuntamente envenenados, aunque tampoco existe evidencia que permita relacionar ambos hechos.