Investigan muerte de hombre localizado dentro de un pozo en Torreón

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    Investigan muerte de hombre localizado dentro de un pozo en Torreón
    Policías acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena. SANDRA GÓMEZ

El hombre de 45 años fue localizado sin vida dentro de un pozo en la colonia San Agustín

TORREÓN, COAH.- Un hombre de aproximadamente 45 años, identificado por habitantes del sector como José, fue encontrado sin vida este domingo 27 de septiembre en el interior de un pozo ubicado en un camino de terracería de la colonia San Agustín.

De acuerdo con vecinos, la última vez que tuvieron contacto con el hombre fue durante la tarde del sábado, cuando observaron que presentaba un evidente deterioro en su estado de salud. Señalaron que había sufrido vómito y permanecía sentado en una esquina, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

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$!El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se realizará la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.
El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se realizará la necropsia para determinar la causa del fallecimiento. SANDRA GÓMEZ

Habitantes del sector mencionaron que José padecía diabetes e hipertensión y señalaron, de manera extraoficial, un posible antecedente de consumo de cristal. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas circunstancias ha sido establecida por las autoridades como causa relacionada con su fallecimiento.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del domingo, cuando uno de los vecinos regresó al sitio para saber cómo se encontraba y descubrió al hombre dentro de la excavación. Tras solicitar ayuda a través del sistema de emergencias, paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron para resguardar el área y preservar la escena. Más tarde, personal especializado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde será sometido a la necropsia de ley.

El hecho generó inquietud entre los residentes, principalmente por los síntomas que el hombre presentó horas antes de ser localizado, entre ellos vómito y malestar general, lo que llevó a algunos vecinos a considerar la posibilidad de una intoxicación.

No obstante, cualquier causa relacionada con una intoxicación o envenenamiento deberá ser confirmada o descartada mediante los estudios periciales, incluida la necropsia y los análisis toxicológicos que determine la autoridad.El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se realizará la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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