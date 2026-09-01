Invierten 371 mdp en nueva Mi Tienda del Ahorro en La Joya, Torreón

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    Invierten 371 mdp en nueva Mi Tienda del Ahorro en La Joya, Torreón
    Autoridades municipales y estatales, así como representantes de H-E-B México, participaron en el arranque de la construcción del establecimiento. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La sucursal del grupo H-E-B contempla la creación de 157 empleos directos y 245 indirectos; también prevé incorporar productos de proveedores de la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- Con una inversión proyectada de 371 millones de pesos, este martes fue colocada la primera piedra de una nueva sucursal de Mi Tienda del Ahorro en el sector La Joya, al oriente de Torreón.

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto perteneciente al grupo H-E-B contempla la generación de 157 empleos directos y 245 indirectos durante su desarrollo y operación.

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Como parte del proyecto, también se anunció la intención de incorporar productos e insumos de proveedores de la Comarca Lagunera a la oferta comercial de la sucursal.

Durante el arranque de la construcción, el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, señaló que la inversión representa, desde la perspectiva del Municipio, una oportunidad tanto para la generación de empleos como para proveedores de la región.

“Esta tienda representa un beneficio muy importante para la comunidad, no solo por los empleos que va a generar, sino también por las oportunidades que abre para nuestros proveedores locales. Su llegada a La Joya demuestra que Torreón está creciendo en todas sus zonas”, declaró.

$!Con la colocación de la primera piedra comenzaron este martes los trabajos para la nueva sucursal de Mi Tienda del Ahorro en el sector La Joya.
Con la colocación de la primera piedra comenzaron este martes los trabajos para la nueva sucursal de Mi Tienda del Ahorro en el sector La Joya. SANDRA GÓMEZ

Valdés Quintanilla indicó que la administración municipal mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para facilitar la llegada de nuevas inversiones a Torreón.

En la colocación de la primera piedra participó el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna, en representación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, así como Hugo Dávila, secretario de Desarrollo Urbano en La Laguna, en representación del Gobierno de Coahuila.

Al acto también asistieron directivos de H-E-B México, representantes de organismos sociales, proveedores y participantes vinculados con el proyecto.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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