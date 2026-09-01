Invierten 371 mdp en nueva Mi Tienda del Ahorro en La Joya, Torreón

TORREÓN, COAH.- Con una inversión proyectada de 371 millones de pesos, este martes fue colocada la primera piedra de una nueva sucursal de Mi Tienda del Ahorro en el sector La Joya, al oriente de Torreón. De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto perteneciente al grupo H-E-B contempla la generación de 157 empleos directos y 245 indirectos durante su desarrollo y operación.

Como parte del proyecto, también se anunció la intención de incorporar productos e insumos de proveedores de la Comarca Lagunera a la oferta comercial de la sucursal. Durante el arranque de la construcción, el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, señaló que la inversión representa, desde la perspectiva del Municipio, una oportunidad tanto para la generación de empleos como para proveedores de la región. “Esta tienda representa un beneficio muy importante para la comunidad, no solo por los empleos que va a generar, sino también por las oportunidades que abre para nuestros proveedores locales. Su llegada a La Joya demuestra que Torreón está creciendo en todas sus zonas”, declaró.

Valdés Quintanilla indicó que la administración municipal mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para facilitar la llegada de nuevas inversiones a Torreón. En la colocación de la primera piedra participó el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna, en representación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, así como Hugo Dávila, secretario de Desarrollo Urbano en La Laguna, en representación del Gobierno de Coahuila. Al acto también asistieron directivos de H-E-B México, representantes de organismos sociales, proveedores y participantes vinculados con el proyecto.

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