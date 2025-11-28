Invita Museo de los Metales a una mañana de música y refranes en Torreón

TORREÓN, COAH.- En una convocatoria abierta a niños, jóvenes y adultos en general que deseen participar, el Museo de los Metales en Torreón invita a disfrutar de una mañana de sana convivencia, música y tradición oral para compartir esas frases ingeniosas que se transmiten de generación en generación: los refranes, herencia de la sabiduría popular.

Este evento busca fortalecer los lazos familiares y comunitarios, rescatando expresiones que forman parte de nuestra identidad cultural y que han acompañado el día a día de las familias mexicanas. Se espera que los asistentes vivan una experiencia enriquecedora, donde el diálogo y la participación sean los protagonistas.

Este sábado 29 de noviembre, a las 10:00 horas, se contará con la participación especial de la Rondalla del Conalep Torreón, que ofrecerá una selección de sus mejores canciones. Además de disfrutar la música, los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar historias, anécdotas y refranes propios de su localidad, haciendo del evento un espacio vivo de tradición y aprendizaje.

Los refranes son una forma espontánea de divulgar las experiencias de la vida cotidiana. Son consejos, moralejas y verdades sobre la vida que unen a la comunidad. Gracias a su brevedad y sabiduría, estos dichos se transmiten fácilmente y se adaptan a nuevas generaciones, reflejando la riqueza lingüística y los valores de nuestro pueblo.

En el evento, los participantes que aporten y compartan cinco refranes obtendrán un artículo especial del Museo de los Metales. Este incentivo busca motivar la participación y reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen a preservar el legado oral de la región.

La dinámica es sencilla: se invita a los interesados a seleccionar sus refranes, sobre todo aquellos que sean poco conocidos o que tengan un significado especial para su familia (solo se pide evitar expresiones altisonantes o de doble sentido). El objetivo es crear un ambiente respetuoso y abierto a la diversidad cultural, donde cada voz y experiencia sea valorada.

El Museo sugiere llevar el material escrito en una hoja para poder compartirlo fácilmente. De esta forma, se facilita el intercambio y la recopilación de refranes, que podrán formar parte de futuras actividades o exposiciones. Para más información, se puede llamar al teléfono (871) 729 55 00, extensiones 7030 y 7671, o consultar las redes sociales del Museo de los Metales.