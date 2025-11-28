Invita Museo de los Metales a una mañana de música y refranes en Torreón

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Invita Museo de los Metales a una mañana de música y refranes en Torreón
    Niños y adultos podrán intercambiar historias y refranes locales, fomentando la tradición oral. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El evento contará con la Rondalla del Conalep, intercambio de refranes y dinámicas para preservar la tradición oral este sábado a las 10:00 horas

TORREÓN, COAH.- En una convocatoria abierta a niños, jóvenes y adultos en general que deseen participar, el Museo de los Metales en Torreón invita a disfrutar de una mañana de sana convivencia, música y tradición oral para compartir esas frases ingeniosas que se transmiten de generación en generación: los refranes, herencia de la sabiduría popular.

Este evento busca fortalecer los lazos familiares y comunitarios, rescatando expresiones que forman parte de nuestra identidad cultural y que han acompañado el día a día de las familias mexicanas. Se espera que los asistentes vivan una experiencia enriquecedora, donde el diálogo y la participación sean los protagonistas.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón entre los municipios con menor transparencia fiscal en 2025

Este sábado 29 de noviembre, a las 10:00 horas, se contará con la participación especial de la Rondalla del Conalep Torreón, que ofrecerá una selección de sus mejores canciones. Además de disfrutar la música, los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar historias, anécdotas y refranes propios de su localidad, haciendo del evento un espacio vivo de tradición y aprendizaje.

Los refranes son una forma espontánea de divulgar las experiencias de la vida cotidiana. Son consejos, moralejas y verdades sobre la vida que unen a la comunidad. Gracias a su brevedad y sabiduría, estos dichos se transmiten fácilmente y se adaptan a nuevas generaciones, reflejando la riqueza lingüística y los valores de nuestro pueblo.

En el evento, los participantes que aporten y compartan cinco refranes obtendrán un artículo especial del Museo de los Metales. Este incentivo busca motivar la participación y reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen a preservar el legado oral de la región.

La dinámica es sencilla: se invita a los interesados a seleccionar sus refranes, sobre todo aquellos que sean poco conocidos o que tengan un significado especial para su familia (solo se pide evitar expresiones altisonantes o de doble sentido). El objetivo es crear un ambiente respetuoso y abierto a la diversidad cultural, donde cada voz y experiencia sea valorada.

El Museo sugiere llevar el material escrito en una hoja para poder compartirlo fácilmente. De esta forma, se facilita el intercambio y la recopilación de refranes, que podrán formar parte de futuras actividades o exposiciones. Para más información, se puede llamar al teléfono (871) 729 55 00, extensiones 7030 y 7671, o consultar las redes sociales del Museo de los Metales.

Temas


Convocatoria
Eventos
Tradiciones

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

